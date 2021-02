Politie toont beelden van vermoedelijke mededader zware vuurwerkexplosie Deventer tijdens oud en nieuw

De vuurwerkbom ging rond twee uur in de nacht af en had grote gevolgen. In een straal van 73 meter rond de bom sneuvelden ruiten en sprongen deuren open vanwege de enorme drukgolf die de bom veroorzaakte. Er deden 36 mensen aangifte en de schade wordt geschat op 70.000 euro.

Dit zijn bewakingsbeelden van de enorme klap van de vuurwerkbom (Tekst gaat verder onder de video)

Wie was betrokken bij vervaardigen vuurwerkbom?

Het lijkt erop dat de aangehouden man van 33 wist dat er een enorme drukgolf zou komen, want hij houdt zich achter een schuurtje schuil als hij de -nu gezochte- man met zijn mobieltje filmt terwijl die komt aanrennen. De politie vraagt via Opsporing Verzocht niet alleen wie de onbekende man op het filmpje is, maar ook wie er mogelijk nog meer betrokken waren bij het aanschaffen, in elkaar zetten en het afsteken van het explosief.

Beelden van de gezochte man getoond in Opsporing Verzocht (tekst gaat verder onder de video)

Daarnaast vraagt de recherche aan mensen in de wijk Borgele filmpjes te delen van mensen die oudejaarsavond vuurwerk afstaken in de omgeving van de Havezatelaan. Mogelijk dat daar de daders ook al op te zien zijn. De informatie kan worden gedeeld via de tiplijn van de politie: 0800-6070 en bij Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

In totaal voor ruim 70.000 euro schade door de vuurwerkbom (Foto: News United / Rens Hulman)

Klap dreunt op nieuwjaarsdag nog na

Naast de materiële schade is er ook veel immateriële schade. Een vrouw liep blijvende gehoorschade op en bij de omwonenden komt het besef dat dit heel anders had kunnen aflopen. Als op het moment van de ontploffing van de bom mensen zouden zijn gepasseerd, hadden er doden kunnen vallen. Nieuwjaarsdag stond voor de bewoners van de Havezatelaan in het teken van het opruimen van de enorme schade die tijdens de nieuwjaarsnacht werd aangericht.

Bijeenkomsten voor de bewoners

De ontploffing van de zware vuurwerkbom is de bewoners van de Havezatelaan niet in de koude kleren gaan zitten. Dat bleek tijdens een van de informatiebijeenkomsten waar burgemeester König bij was en waarbij het hem opviel dat de buurt een grote 'sociale cohesie' vertoonde.