Woningbouw Dalfsen noodzakelijk, maar richting west of toch naar noord?

Woningbouw in Dalfsen, richting west of toch noord? (Foto: RTV Oost / Kevin Drieze)

De fracties in de raadscommissie van de gemeente Dalfsen zijn het niet eens over de vraag naar welke richting het dorp Dalfsen zich in de toekomst moet gaan uitbreiden: in westelijke richting of naar het noorden?

De raadsleden bespraken het voorstel om de voorkeursrechten via de wet voorkeursrecht WVG voor het westelijk deel te verlengen. Eerder was deze maatregel al ingevoerd, maar deze liep af; verlenging was noodzakelijk. Met deze maatregel houdt de gemeente de regie in handen over de gronden in het gebied.

Verder gaan onderzoeken

De twee coalitiepartijen Gemeentebelangen en CDA steunden het voorstel van het college om woningbouw richting het westen verder te gaan onderzoeken. De overige partijen vinden uitbreiding van het dorp in noordelijke richting een betere optie. De vraag is in welk gebied de meeste woningen gerealiseerd kunnen worden en hoe de verkeersstromen gaan lopen. Bij de keuzes speelt verder de eventuele komst van een geitenhouderij nog een belangrijke rol.

"De gemeente heeft dit in het verleden al gegund en kan dit niet terugnemen. In de periode van aanvraag was dit toen het beleid", zegt wethouder André Schuurman. Welke keuze er ook komt, de kern Ankum moet bij een uitbreiding ongewijzigd blijven . Alle partijen zijn het er wel over eens dat er meer woningbouw in het dorp moet komen. Het onderwerp komt de komende raadsvergadering weer aan de orde . De oppositie gaat zich nogmaals beraden over hun standpunt.