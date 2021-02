1.878 coronaboetes en duizenden waarschuwingen uitgedeeld in Overijssel in 2020

Het aantal uitgedeelde bekeuringen lag in IJsselland hoger dan in Twente: 994 tegenover 884. Ook is er een veelvoud aan waarschuwingen uitgedeeld: .3704 in IJsselland en zo'n 860 in Twente. De Veiligheidsregio Twente benadrukt wel dat het bij deze aantallen om een ruime schatting gaat.

Grote verschillen

Toch is het verschil in aantal uitgedeelde waarschuwingen tussen beide regio's groot. "Onze handhavingsstrategie is eerst aanspreken, waarschuwen en uiteindelijk, als mensen niet luisteren, een boete geven", zegt Peter Snijders, voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland, over het hoge aantal uitgedeelde waarschuwingen.

"We hebben vooral het motto: samen krijgen we corona eronder. En dat betekent ook dat we niet direct met een boete beginnen, maar eerst het gesprek aangaan."

Eerst aanspreken en waarschuwen, en dan pas een boete Peter Snijders, Veiligheidsregio IJsselland

Piek in voor- en najaar

Wat verder opvalt in de cijfers van zowel Twente als IJsselland, is dat het aantal opgelegde bekeuringen in april en de laatste drie maanden van 2020 flink hoger was dan in de rest van het jaar.

Snijders daarover: "Na de zomer was het lastig, voor de samenleving als geheel, om ons aan de coronamaatregelen te blijven houden. We probeerden dat met het aanspreken, met het waarschuwen, maar dat had niet het gewenste effect. Toen hebben we een stap naar voren gedaan. Het aantal besmettingen ging ook weer omhoog, dus toen hebben we de boete weer van stal gehaald en zijn er dus meer boetes uitgeschreven."

Eerst aanspreken

In Twente werden vorig jaar 636 bekeuringen door politieagenten uitgeschreven; boa's deelden 248 boetes uit. "Bekeuren is nooit een doel op zich geweest", zegt Sander Schelberg, vicevoorzitter van de Veiligheidsregio Twente. "We volgen altijd de lijn van eerst aanspreken, dan waarschuwen en dan pas beboeten."

Politie en boa's in Twente gaven zo'n 862 waarschuwingen, al benadrukt de veiligheidsregio dat het hier om een schatting gaat. De waarschuwingen werden vooral gegeven om mensen te wijzen op de maximale groepsgrootte en op het houden van voldoende afstand.

Alles begint bij eigen gedrag en verantwoordelijkheid Sander Schelberg, Veiligheidsregio Twente

Eigen gedrag

Schelberg vindt dan ook dat de focus niet op het aantal opgelegde boetes moet liggen. "Alles begint bij eigen gedrag en verantwoordelijkheid", aldus de vicevoorzitter, die tevens burgemeester van Hengelo is.

Dat het aantal boetes in april en november en december hoger was dan in andere maanden van 2020, komt volgens de Veiligheidsregio Twente vanwege het ingaan van de eerste en tweede lockdown. "We zijn toen ook strenger gaan handhaven."

