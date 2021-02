KNVB komt met Regio Cup als seizoen niet kan worden afgemaakt

In die Regio Cup zullen er kleinschalige regionale competities worden opgezet zodat er, als de coronamaatregelen het weer toelaten, weer gevoetbald kan worden. Voorlopig geldt het alleen voor de categorie B veld en zaal, maar categorie A komt erbij als het seizoen niet afgemaakt kan worden vanwege corona. De invulling wordt later bepaald en heeft mede te maken met het aantal weken dat er straks te spelen is. Enkele clubs hadden onderling ook al besloten een competitie te organiseren, mochten de competities worden gestaakt.

Routekaart

Vanavond is er opnieuw een persconferentie van het kabinet en morgen presenteert de KNVB een routekaart met alle deadlines en mogelijkheden om de competities af te ronden.

Dolgraag weer voetballen

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: "Na al die maanden wil iedereen dolgraag weer voetballen en wij willen hiervoor alle mogelijkheden benutten. Dus als het oppakken van de huidige competities geen optie meer is, dan kunnen de teams verder in de KNVB Regio Cup. We hopen dat eerst de volwassenen ook weer normaal mogen trainen. Veel van deze 600.000 voetballers zitten thuis en bewegen nauwelijks, terwijl sporten in de buitenlucht juist goed is voor de gezondheid en weerstand, zowel lichamelijk als geestelijk. Vervolgens willen we dat iedereen weer lekker wedstrijden kan spelen, want dat hebben we allemaal zo enorm gemist."