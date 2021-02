Opening textiellab Saxion moet textielafvalberg gaan verminderen

De online feestelijkheden werden opgeluisterd door door een videoboodschap van demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven van van Infrastructuur en Waterstaat.

Door bijdragen van de Regio Deal en de stichting TexPlus kon het circulair textiellaboratorium worden gerealiseerd. Saxion voert hierin op kleine schaal onderzoek en pilots uit naar nieuwe producten waarbij textielafval de grondstof voor nieuwe producten is. Uiteindelijk moet dit resulteren in nieuwe producten en technieken op grote schaal.

"De circulaire processen zijn niet alleen regionaal toepasbaar maar zijn internationale oplossingen. Wij kunnen hier internationaal een voorbeeld mee zijn", zegt Jan Mahy, lector Sustainable & Functional Textiles van Saxion Hogeschool.

Eind 2019 is het programma ‘Circulair Textiel Twente’ gestart om een circulaire textielketen te realiseren. Met de ambitie om het ingezamelde textielafval in Twente te verdubbelen. Hiermee moet de vraag naar textiele vezels ingevuld worden met gerecyclede en duurzame vezels.

Naast het verduurzamen van de textielketen wordt er ook gewerkt aan middelen om het consumentengedrag te beïnvloeden. Uiteindelijk is het doel om productie en logistiek naar de Regio terug te brengen.

Stichting TexPlus is een samenwerkingsverband tussen 6 Overijsselse koplopers op het gebied van circulair textiel. Van inzameling tot verwerking en het vervaardigen van eindproducten; de gehele keten is vertegenwoordigd in de stichting. Het doel van Stichting TexPlus bestaat eruit de keten van inzameling tot hergebruik te verbinden. Dit door hergebruik van textiele producten te stimuleren en met innovatieve technieken niet-herbruikbare textiele producten zo hoogwaardig mogelijk te recyclen, waarbij de markt actief betrokken wordt bij de ontwikkeling en toepassing van gerecyclede textiele materialen. In de landelijke transitie-agenda consumentengoederen is veel aandacht voor textiel. De 'Dutch Circular Textile Valley' wordt als icoonproject benoemd. Uitgangspunt van de Dutch Circular Textile Valley is om kennis en activiteiten in diverse regio's te bundelen en op die manier kennis over circulair textiel te vergroten en te verankeren in de samenleving. In de transitie-agenda consumentengoederen wordt de wens uitgesproken om voor recycling en circulariteit een pilot in Twente te starten. Deze pilot zal door Stichting TexPlus worden geïnitieerd.