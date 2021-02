Corsogroepen Sint Jansklooster krijgen schadevergoeding van gemiddeld 4.000 euro per groep vanwege corona

Na het vanwege corona niet doorgaan van het bloemencorso in Sint Jansklooster krijgen alle corsogroepen in het dorp gemiddeld 4.000 euro schadevergoeding per groep.

De corsogroepen in Sint Jansklooster verbouwden wel gewoon hun dahliaknollen. Normaal gesproken werd er in de maanden augustus en september, onder regie van de Kloosterse bloemencommissie, wekelijks geplukt voor verschillende corso’s in het hele land. Vorig jaar lag de handel in dahlia's stil en dat betekende een forse schadepost.

Volledig compenseren

Het bloemencorso van Sint Jansklooster heeft daarom, met haar status van beeldbepalend evenement in Overijssel, aanspraak gemaakt op de subsidieregeling voor tegemoetkoming van culturele instellingen en festivals. Hierdoor kan de geleden inkomstenderving woorden vergoed. De organiserende Christelijke Oranjevereniging kan met behulp van deze subsidie haar deelnemende corsogroepen volledig compenseren voor alle niet geleverde dahlia’s.

Hier profiteren dan ook weer enkele andere regionale evenementen van, omdat Sint Jansklooster bijvoorbeeld het corso van Frederiksoord en de Gondelvaart in Belt Schutsloot ook van dahlia’s voorziet. Daarbij is er ook een hele goede samenwerking met de bloemencommissie van het corso van Vollenhove.

'Behoorlijke schadepost'

Voorzitter Alfred Boes van de Bloemencommissie Sint Jansklooster, is ontzettend blij met de bijdrage. "De groepen hebben toch een behoorlijke schadepost gehad en dat wordt op deze manier helemaal goed gemaakt. Alle corsogroepen kunnen hiermee voor het komende jaar toch de dahliateelt weer actief oppakken. Ook de groepen die minder actief waren in deze discipline."

Volgens voorzitter Hoege Heetebrij van de Oranjevereniging is de dahliahandel met andere corso’s een essentiële inkomstenbron voor de bouwgroepen en daarmee dus voor hun continuïteit. "Als immaterieel erfgoed hebben we als organisatie ook de plicht om de borging van ons evenement te garanderen en dan is dit weer een forse steun in de rug van onze deelnemers."