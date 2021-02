Boek over Zwolse verzetshelden naar Engels vertaald: 'Hele wereld kan hier nu kennis van nemen'

De Korte, student geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, vernam pas enkele jaren geleden over de executie aan de Meppelerstraatweg in Zwolle. En dat daar een familielid van hem bij was betrokken. Hij hoorde het van zijn moeder. Zij vertelde hoe een oudoom van De Korte zijn rol in het verzet moest betalen met de hoogste prijs.

Op dat moment was er binnen de familie amper iets over deze verzetsheld bekend. Behalve dan dat er in de familie meerdere verhalen de ronde deden. Waarop De Korte op onderzoek uitging. "Om na te gaan wat er nu wel of niet van klopte."

Speurtocht door archieven

Wat volgde was een ellenlange speurtocht door archieven en het opsporen van ooggetuigen en nabestaanden. Dat resulteerde in het 189 pagina's tellende boek over Wilhelmus van Dijk: een eerbetoon aan de oudoom en zijn vier kameraden uit het verzet. "Dat eerbetoon hebben ze verdiend."

Herbegraven

Van Dijk is een van de vijf mannen die op 31 maart 1945, aan de vooravond van de bevrijding, zijn gefusilleerd aan de Meppelerstraatweg. Nadat hij decennialang in Zwolle zijn laatste rustplaats had, is hij in de zomer van 2019 herbegraven op het Nationaal Ereveld in Loenen.

Alle vijf geëerd

Tijdens zijn speurtocht naar informatie besloot De Korte dat het boek niet alleen over zijn oom moest gaan. “Er zijn immers vijf verzetshelden geëxecuteerd. Zij allen hebben vrouwen en kinderen nagelaten. Vandaar dat het boek ook over die anderen moest gaan."

"Bijzonder is dat het gelukt is nabestaanden van alle vijf de verzetshelden te achterhalen. De kinderen van vier van de vijf mannen hebben meegewerkt. De kinderen van het andere slachtoffer waren al overleden. Deze verzetsman was ten tijde van de executie namelijk al rond de vijftig. Van hem hebben de kleinkinderen meegewerkt.”

Tekst gaat verder onder foto

Het gedenkteken ter nagedachtenis aan de vijf mannen die aan de Meppelerstraatweg in Zwolle werden gefusilleerd (Foto: RTV Oost)

Het boek is daarmee een eerbetoon aan alle vijf mannen geworden: "Ze hebben het verdiend."

Antwoord op vragen

In zijn boek geeft De Korte de nabestaanden antwoord op tal van vragen. "Een deel wist bijvoorbeeld niet wat er precies met hun vader gebeurd was. Zij hoorden dit voor het eerst. Anderen zijn via dit boek meer te weten gekomen over wat ze al wisten."

Hele eer

Over aantallen mag hij van de uitgever zich verder niet uitlaten, maar blijkbaar waren die dusdanig dat is besloten het boek naar het Engels te vertalen. "Los van de verkoopcijfers komt daar nog iets bij. Uiteraard zijn er meer boeken verschenen over oorlogsmisdaden, maar dat die uitgever het besloot te vertalen naar het Engels komt ook omdat het - internationaal gezien - vrij uitzonderlijk is dat er zo uitvoerig onderzoek is gedaan naar een lokale gebeurtenis."

De Engelstalige versie verscheen recent, in aanloop naar de herdenkingen die komend voorjaar weer worden gehouden. Al dan niet volgens corona-regime. De eerste reacties vanuit het buitenland heeft hij intussen al binnen. "Vanuit Amerika en Italië. Behalve dat ik die Engelse vertaling in de eerste plaats een hele eer vind, is het vooral ook een goede zaak dat de rest van de wereld er nu kennis van kan nemen van wat er in Zwolle is gebeurd."