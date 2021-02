Raalte prolongeert met criminaliteitscijfers 2020 predicaat 'veilige gemeente'

De gemeente Raalte heeft het imago van 'veilige gemeente' vorig jaar behouden. Dat blijkt uit de lokale criminaliteits- en overlastcijfers van de politie over 2020. Burgemeester Martijn Dadema is tevreden: "Het aantal woninginbraken en geweldsdelicten is gedaald. We zien deze cijfers al een aantal jaar dalen, de coronacrisis heeft dit versterkt. Mensen waren meer thuis en minder op straat."

Naast de tevredenheid over de ontwikkelingen zijn er ook zorgen over de veiligheid in Raalte. Digitale fraude is juist toegenomen. "De samenleving digitaliseert steeds sneller, zo ook de criminaliteit. Hier maak ik mij zorgen om. Ondanks dat er veel over wordt gecommuniceerd, worden inwoners hier helaas nog steeds de dupe van", aldus burgemeester Dadema.

Wees kritisch en let goed op wanneer je een mailtje of telefoontje krijgt!

Stijging horizontale fraude

Vriend-in-Nood Fraude, WhatsApp fraude en fraude op digitale handelsplaatsen. Het zijn voorbeelden van gedigitaliseerde criminaliteit. In 2019 waren in Raalte nog 166 aangiftes en dat steeg in 2020 naar 276. Door corona begeven veel inwoners zich vaker op het digitale web. En waar mensen zijn en geld wordt uitgegeven, daar zijn criminelen ook te vinden.

Met een aanpak die eenvoudig is, met middelen die nagenoeg iedereen voorhanden heeft, zijn ze op zoek naar soms kwetsbare slachtoffers. Op de website veilig internetten staan tips voor veilig online inkopen doen.

Corona en jeugdoverlast

Corona zorgde ook maatschappelijk voor sociale druk en leidde tot meer conflicten en verminderde verdraagzaamheid tussen mensen onderling. Dat signaleert de politie.

Het komt tot uiting in de overlastmeldingen tussen omwonenden, in het gezin en in de publieke ruimte. Vanwege corona zocht de jeugd elkaar vaker buiten op, vooral in de avonduren. Soms rumoerig en zorgend voor overlast in de openbare ruimte in de woonwijk. Dit heeft in Raalte geleid tot een toename van overlastmeldingen, vandalisme en interventies van 120 naar 147.

Jeugd en drugs

Er werden in 2020 minder meldingen en incidenten op het gebied van overlast van drugs gerelateerd aan jeugd geregistreerd. Uit de contacten van onder anderen de jeugdagenten komt de indruk naar voren dat het gebruik onder jongeren niet is verminderd. Op basis van deze waarnemingen en gesprekken werd duidelijk dat het gebruik van lachgas, softdrugs en de designerdrugs 3MMC onder een deel van de jongeren nog steeds populair was.

Minder personen met verward gedrag

Het aantal meldingen met betrekking tot personen met verward gedrag is gedaald van 108 in 2019 naar 96 in 2020.