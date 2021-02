Hoogwatergolf in de IJssel op komst: "Extremer dan afgelopen jaren"

"We bereiken mogelijk een hoogte die we voor het laatst tien jaar geleden hebben bereikt", zegt boswachter Jeroen den Hartog. Hij is verantwoordelijk voor het gebied IJsselvallei. "Volgens de laatste berichten stond het waterpeil bij Lobith op 14,7 meter, dat zal inmiddels al wel iets hoger zijn."

De rivier en de natuur er omheen hebben het hoge water écht nodig. Boswachter Jeroen den Hartog

Terwijl Den Hartog zijn verhaal doet, staat hij bijna tot z'n knieën in het water. "Ik sta nu op een fietspad bij Wijhe. Dit is één van de paden die overstroomt als het waterpeil in de IJssel flink omhoog gaat. Toch is het dit jaar extremer. We naderen nu een waterstand die we tien jaar geleden voor het laatst gehaald hebben."

Boswachter Den Hartog legt uit wat de gevolgen zijn voor mensen en dieren. (Tekst gaat verder onder de video)

Dieren op het droge

Groepen Schotse hooglanders en IJslandse pony's verplaatsen zich door het hoge water naar andere plekken in het gebied, waar het nog wel droog is. "Dat gebied wordt steeds kleiner", vervolgt Den Hartog. "Zoals hier in de Duursche Waarden. De dieren staan nu in groepen in een gebied waar normaal gesproken veel wandelaars komen."

Normaal gesproken, want nu is het wandelgebied rondom de voormalige steenfabriek gesloten. "Het is jammer, maar we moesten deze beslissing nemen om het zo goed mogelijk te maken voor de dieren. Teveel mensen en dieren op een klein stuk oppervlakte gaat wringen."

Tekst gaat verder onder de foto.

Het water nadert de dieren (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

Voordelen hoogwater

Toch heeft het hoge waterpeil ook voordelen. "De rivier en de natuur er omheen hebben het hoge water écht nodig. Doordat het water regelmatig buiten de oevers van de rivier treedt, komen er zand, klei en zaden van allerlei planten mee."

Door die zaden kent de rivier een bijzondere mix van flora. "De bijzondere planten en diertjes die hier voorkomen, hebben allemaal te maken met het feit dat de rivier regelmatig buiten de oevers treedt."

Huis niet te bereiken

Volgens Rijkswaterstaat zijn ze voorbereid op het nemen van maatregelen bij extreem hoog water, zoals het waarschuwen van mensen die in de uiterwaarden werken of wonen. Den Hartog: "Er zijn hier in de buurt meerdere mensen die mogelijk niet meer bij hun huis kunnen komen als het water extreem hoog komt te staan."

"Voorlopig is dat nog niet aan de orde, maar dat zou dit weekend wel kunnen. Dat is afhankelijk van de tempratuur in Duitsland en Zwitserland, hoeveel smeltwater er vanuit daar deze kant op komt."

Als gevolg van het hoogwater gaat de Wijhese Veer uit de vaart vanaf morgen 06.30 uur. De Olster Veer blijft nog wel in de vaart.