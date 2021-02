Nieuwe weervrouw RTV Oost Grieta Spannenburg: "In dit ambacht komt het vooral aan op ervaring"

Ze zit als het om de omroep voor Overijssel gaat nog in haar 'wittebroodsweken', maar dat ze het naar haar zin heeft als weervrouw, dat spat haast uit de luidsprekers op het moment dat ze haar 'weerpraatje' houdt.

Weerteam

Vooralsnog komt Grieta vooral in actie op de woensdagen. De huidige RTV Oost-weerman Martin Bosch gaat in juni met pensioen, waarna Grieta de fakkel overneemt. Dat doe ze in een team: samen met Gert Voerman uit IJsselmuiden en Margot Ribberink uit Hengelo. Die laatste was overigens jarenlang weervrouw van RTL Nieuws.

"We hebben er bewust voor gekozen om dat voortaan in teamverband te doen", vertelt Bas Treffers van RTV Oost. "Ook omdat dat voor meer variatie zorgt."

Moderne 'weerprofeet'

Grieta (1971) is een moderne weervrouw. Waar weermannen - in vervlogen tijden was het vrijwel altijd een man - nog waren aangewezen op weerstations met thermometers en regenmeters, gebruikt de huidige generatie 'weerprofeten' vooral satellietfoto's en allerhande data. Waarbij die nieuwste generatie met het oog op de huidige klimaatveranderingen meteorologisch interessante tijden beleeft.

Radiodebuut

Nadat ze in Deventer een hbo-opleiding milieukunde had gevolgd, ging Grieta eind negentiger jaren aan de slag bij Meteo Consult in Wageningen, waarna ze haar debuut maakte op radio. In eerste instantie bij de Wereldomroep, later ook voor andere radiostations.

Je krijgt enorm veel data over je heen, daar moet je op de juiste manier mee omgaan RTV Oost-weervrouw Grieta Spannenburg

Intussen verzorgt ze vanuit standplaats Arnhem de weersverwachtingen voor meerdere regionale omroepen, waaronder dus RTV Oost. Daarnaast schrijft ze met haar eigen tekstbureau Tekstkameleon dagelijks voor de NRC en het Reformatorisch Dagblad.

Ambacht

Het vak van weerman annex -vrouw is vooral een ambacht, zo benadrukt ze. Een universitaire opleiding bijvoorbeeld bestaat niet, het vak moet je vooral in de praktijk leren. En dat houdt in dat een weerman of -vrouw vooral over veel praktijkervaring moet beschikken. Alle rekenmodellen die er vandaag voor handen zijn ten spijt: het weer 'voorspellen' is meer dan zomaar even een druk op de computer.

"Je krijgt enorm veel informatie over je heen in de vorm van data. Daar moet je op de juiste manier mee omgaan. Bij het interpreteren ervan komt het heel vaak aan op ervaring. Wat zeggen die data bijvoorbeeld over de windverwachtingen? En hoe kunnen die in de praktijk anders uitpakken? Vervolgens is het de uitdaging al die informatie zo duidelijk mogelijk te vertalen naar de luisteraars."

Verrast

Zoals afgelopen weekeinde nog: de ijzel die ook menig weerman en -vrouw verraste. Dat die ijzel zou vallen, was bekend. "Maar het was vooral de hoeveelheid die groter was dan verwacht. De informatie die je hieruit destilleert, sla je in je hoofd op voor een volgende keer."

"Vandaar dat die ervaring dus zo belangrijk is in dit ambacht. Het aardige is trouwens ook dat we in een team werken. En dan leer je heel veel van elkaar. Voor RTV Oost doen we dat met Noorderweer, een weerbedrijf dat werkt met freelance meteorologen."

Tekst gaat verder onder foto

Ook voor de komende dagen is er sprake van een boeiende fase: ons land ligt namelijk precies op een grens van een warmte- en koufront. Wat het voor dit weekeinde extra spannend maakt. Of zoals een oer-Hollandse volkswijsheid luidt: het kan vriezen of het kan dooien. 'Weergriet' Grieta: "Wel of geen sneeuw dit weekeinde. We weten het gewoon nog niet."

Dat Nederland behalve 17 miljoen bondscoaches ook 17 miljoen weermannen en -vrouwen telt, maakt het métier er niet eenvoudiger op, maar dat heeft ook weer zo z'n charme, vindt ze. "Het Nederlandse weer blijft altijd boeien. Daar raak je echt nóóit over uitgepraat."

Weerman als partner

Zoals het ook bij haar thuis aan de keukentafel vaak over het weer gaat. Partner Reinout is namelijk ook weerman. Met een eigen weerstation achter het huis dus? "Nou, euh, nee. We hebben eigenlijk alleen zo'n groene regenmeter. Al volstaat dat ding prima."

Volgens haar is zo'n weerstation ook geen voorwaarde, aangezien het vandaag de dag vooral de computer is de de benodigde data aanlevert. "Het is nog toekomstmuziek, maar op termijn zouden we graag wat vrijer willen wonen. Met inderdaad een eigen weerstation. Maar ook op een plek waar je meer zicht hebt op het weer. Dat je die wolken echt aan kunt zien komen rollen."

De weerduivel

Twee meteorologen op één kussen, slaapt daar dan de weerduivel tussen? "Haha, nee hoor, we hebben heus geen echtelijke ruzies over wie er goed zit met de verwachtingen, maar thuis hebben we het uiteraard wel over het weer. Waarbij mijn vriend overigens vaak wat uitgesprokener is. Zelf ben ik wat behoudender in mijn verwachtingen. Het weer kent immers veel mitsen en maren. Daar hou ik veelal rekening mee, zonder dat ik echter vaag wil worden."

En ja, als een van de twee er met de voorspellingen naast zit, dan blijft dat vaak niet onopgemerkt bij de ander. "Dan laten we dat elkaar vaak wel even weten. Geen vervelende opmerkingen, maar een vrolijke kwinkslag moet kunnen, toch...?"