Wat vind jij: Is het logisch dat kappers (illegaal) thuisknippen?

Al sinds half december moeten we het doen met uitgroei en gespleten haarpunten. Daarom is er veel vraag naar kappers aan huis, merkt ook woordvoerder Gonny Eussen van de kappersorganisatie Anko. Ze zegt tegen de NOS dat de bond veel signalen binnen krijgt dat er aan de keukentafel geknipt wordt door professionals. Om hoeveel kappers het gaat, kan de organisatie niet zeggen.

De druk vanuit consumenten is volgens Eussen groot: "Kappers worden regelmatig benaderd. 'Kom even langs bij mij, dat hoeft toch niemand te weten', zeggen ze dan." De kappersorganisatie is 'faliekant tegen' het illegaal knippen, maar heeft deels wel begrip voor de thuisknippers.

Steunmaatregelen

Dat begrip komt onder andere doordat veel kappers bij eerdere steunmaatregelen van het kabinet tussen wal en schip vielen. Het geld van de meest recente steunpakketten wordt over een paar weken uitgekeerd, maar dat is volgens Eussen voor veel kappers te laat. "Die tijd is er niet meer. Mensen knippen daarom een paar klantjes en denken, dan heb ik weer wat geld voor boodschappen. Zo gaat het nu."

Risicoloos is het trouwens niet. Kappers kunnen een boete krijgen van 4.000 euro als ze zich niet aan de regels houden. De klant riskeert ook een boete: zij kunnen een bon uitgeschreven krijgen van 400 euro.

