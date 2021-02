Ondernemers schieten weinig op met afhalen: "Druppel op gloeiende plaat"

Voor Jan en Maria de Vries, die twee kledingzaken runnen in Steenwijk, is het een heel klein stapje vooruit. "Nu rijden we zelf rond met kleding voor de klant, het wordt dus wel wat makkelijker als ze het zelf komen ophalen", vindt Jan. "Maar veel extra omzet levert dat niet op, het is echt een kleine druppel op een hele grote gloeiende plaat."

Klantenbinding

Jan en Maria doen er alles aan om de vaste klanten aan zich te binden. Via beeldbellen mag de klant meekijken in de winkel, een artikelen bestellen. Dat wordt dan thuisbezorgd zodat de klant rustig kan passen.

"We doen het met plezier, maar met zes dagen hard werken verdienen we nu evenveel als anders op één zaterdag", verzucht Jan. "Maar zo komen we wel van onze wintervoorraad af. En we hopen natuurlijk dat ze ons na de lockdown ook nog weten te vinden."

Kappers teleurgesteld

Het zat er al wel aan te komen, toch is het voor kapster Alien Oosterveen uit Steenwijk een grote teleurstelling dat de kapsalons dicht moeten blijven. "Ik had de week vanaf 10 februari al volgeboekt. Een beetje kop in het zand misschien, maar het is nog niet helemaal ingedaald dat we nu nog langer dicht moeten."

Alien Oosterveen in haar kapsalon Lady Barbier (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Ook Alien mag vanaf volgende week wel bestelde spullen bij de kapperszaak laten ophalen, maar dat zet weinig zoden aan de dijk. "Ik ga het wel doen voor de klanten, die wil je toch bedienen, maar mijn vaste lasten kan ik daar niet mee betalen. Het geld stroomt er nog net zo hard uit."

Niet adviseren

Leonie Wissink, eigenaar van een juwelier in Enschede, is enthousiaster over de verruiming. Ze kan niet wachten om weer klanten te ontvangen. Al blijft het contact beperkt. "Ik mag klanten niet adviseren, want dan ben ik aan het verkopen. Ze mogen alleen producten ophalen", legt ze uit. "En daar doe je het wel voor, het adviseren van klanten."

"Als iemand advies vraagt, is dat lastig", zegt Wissink. "Dan moet ik ze afwijzen, en dat wil je liever niet. Adviseren moet dan buiten de winkel om; dus via email of beeldbellen. De service verloopt dan heel omslachtig."