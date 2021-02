GGD IJsselland opent extra testlijnen en speciaal team voor hulp aan scholen

Er was al een zogenaamde prioriteitslijn voor onderwijzend personeel in de grote coronateststraat in Zwolle, daarvan worden er nu ook één in Hardenberg en één in Deventer geopend. Daarnaast heeft de GGD een gespecialiseerd team ingesteld dat scholen bijstaat in alles wat met corona te maken heeft, om zo voorbereid te zijn op het moment dat de basisscholen volgende week weer de deuren mogen openen.

"Op die manier willen we ook tegemoet komen aan de zorgen die sommige leerkrachten hebben", zegt de directeur publieke gezondheid van de GGD IJsselland Rianne van den Berg. De leerkrachten kunnen binnen zes uur de uitslag van hun coronatest verwachten.

Alleen onderwijzend personeel

De extra testlijnen zijn alleen voor onderwijzend personeel en niet bedoeld voor het testen van kinderen. "Als een medescholier besmet is geraakt en kinderen krijgen klachten, dan kunnen ze zich ook heel snel laten testen in één van de zeven testlocaties in de regio. Daar gaat het dan om een PCR-test."

Daarnaast stelt de GGD dus een speciaal team in het werk om de scholen bij te staan. In dat team werken mensen uit de jeugdgezondheidszorg, die ook kunnen helpen als het gaat om de mentale gevolgen van deze crisis. Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen nemen deel aan het team, dat mogelijk gaat fungeren als een vliegende brigade.

Rianne Van den Berg: "Het zijn mensen die net wat meer kennis hebben van besmettingen binnen scholen, van vragen die er leven bij de kinderen en ook bij hun ouders." Ook in andere regio's zijn soortgelijke schoolteams in het leven geroepen.