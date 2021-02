Parochianen Schalkhaar verwijten kerkbestuur feodaal gedrag

Een grote groep parochianen van Schalkhaar is boos. Vijf jaar geleden kreeg de kerk de status van eucharistisch centrum. Pakweg twee weken geleden moesten de parochianen in de plaatselijke krant lezen dat het bestuur van de Lebuinusparochie de kerk die status weer afneemt.

En dat niet alleen, de kerk gaat tussen nu en 2025 op slot. De Broederenkerk in de binnenstad van Deventer wordt dan de kerk waar de eucharistie wordt opgedragen en alle andere liturgische handelingen worden uitgevoerd.

"Onbegrijpelijk," meent Johan Schintz. Hij en vier anderen zijn een handtekeningenactie gestart om dit plan tegen te houden. "We hebben hier alles: parkeergelegenheid, een ruimte om op te baren, koffie te drinken, een begraafplaats. In het centrum van Deventer kan dat allemaal niet."

Parochianen begrijpen de keuzes niet (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

Een handtekeningenactie heeft inmiddels meer dan 700 reacties opgeleverd. De reacties komen niet alleen uit Schalkhaar, maar ook uit de omliggende dorpen. Want naast de Broederenkerk blijft alleen de kerk op de Boerhaar open. Over de kerk op de Boerhaar straks meer.

Arrogantie van de macht

Wat Schintz en zijn medestanders nog het meest steekt, is wat hij noemt de feodale houding van het kerkbestuur. In verband met corona zijn er geen informatieavonden gehouden. Het parochiebestuur heeft met een kleine groep vrijwilligers uit de verschillende geloofsgemeenschappen van de Lebuinus overlegd en kwam tot dit voorstel. "Out of the box denken" noemde pastoor Ronald Cornelissen het.

De parochianen voelen zich bestolen (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

Schintz gebruikt andere woorden: "Het is de arrogantie van de macht. Het is zo feodaal wat hier gebeurd is. Een parochiebestuur wat zetelt in de Broederenstraat en zomaar bepaalt wat er met de katholieke gelovigen gebeurt in de gemeenschap".

Een rouwstoet in de parkeergarage?

Ook Annemarie Bouwman uit Diepenveen is boos en verdrietig. Ze ziet niet gebeuren dat oudere parochianen naar Deventer komen voor een viering. Want je mag dan wel gratis parkeren in de parkeergarage, voor veel ouderen is dat toch een brug te ver. En hoe had het parochiebestuur zich dat voorgesteld met begrafenissen? Een rouwstoet in de parkeergarage?

Ook zij is verbolgen over de manier waarop de sluiting is gecommuniceerd. Er werd een informatiekrant bezorgd bij de parochianen. "In coronatijd mag je dus geen bijeenkomsten houden, maar je mag wel zomaar een kerk sluiten. Wat doe je de parochianen aan, mensen die de parochie opgebouwd hebben... die groep mensen ga je gewoon verliezen."

De verontwaardiging is groot onder de parochianen (Foto: eigen foto RTV Oost / Ina Brouwer)

Kip met de gouden eieren slachten

Wim Lucassen maakte in het verleden deel uit van het bestuur van de toenmalige St. Nicolaasparochie in Schalkhaar. "We hebben nu een grote parochie, met een stadskerk in Deventer en de dorpskerken. Zeventig procent van de inkomsten van de Lebuinusparochie komt uit de dorpskerken. Als je die gemeenschappen van je afstoot, ben je als parochiebestuur bezig om de kip met de gouden eieren te slachten."

Het argument van het parochiebestuur dat er te weinig pastores zijn, snijdt volgens Lucassen maar ten dele hout: fte's die er niet zijn, drukken ook niet op de begroting. De gebouwen doen dat wel, geeft hij toe, "maar de Nicolaaskerk in Schalkhaar is tussen 2005 en 2010 helemaal aangepakt. Hij zag eruit om door een ringetje te halen."

Toch moet er volgens het beleidsstuk van het bestuur voor een miljoen aan worden verspijkerd. "Maar hoe men aan dat bedrag is gekomen, dat is een groot vraagteken", zegt Lucassen.

Een groot legaat voor Boerhaar

Dat de kerk op de Boerhaar openblijft kwam niet echt als een verrassing voor Lucassen. "De kerk krijgt een groot legaat op voorwaarde dat het wordt besteed aan het onderhoud van die kerk. Dat is mooi voor die geloofsgemeenschap." Het gaat om een bedrag van zeker zeven ton.

Hij voegt eraan toe dat er ook in Schalkhaar mensen waren die geld hebben nagelaten. "Maar dat hebben ze niet gekoppeld aan een specifiek doel, zoals onderhoud van de kerk. Het geld is dus in de algemene middelen terechtgekomen van de overkoepelende Lebuinusparochie."

De verontruste parochianen hopen dat het kerkbestuur op zijn schreden terugkeert. "We willen heel graag met ze in gesprek", aldus Johan Schintz.

