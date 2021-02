OM eist in hoger beroep opnieuw celstraf voor veroorzaker dodelijk ongeluk Balkbrug

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep vierenhalf jaar cel geëist tegen een man, die in mei 2019 op de N377 bij Balkbrug een dodelijk ongeluk veroorzaakte. Een man uit Dedemsvaart kwam om het leven, een vrouw hield blijvend letsel over aan het ongeluk. De veroorzaker werd eerder door de rechtbank veroordeeld tot vierenhalf jaar cel, maar ging in hoger beroep. Daarin werd vandaag dezelfde celstraf geëist.

De man uit Litouwen reed eind mei 2019 op de N377 van Nieuwleusen naar Balkbrug, onder invloed van 17 keer de toegestane hoeveelheid amfetamine in zijn bloed, zonder rijbewijs en in en onverzekerde auto. Bij een gevaarlijke inhaalmanoeuvre liep het nog net goed af, bij een tweede inhaalactie ging het vreselijk mis. De auto botste tegen een tegenligger, die vervolgens dwars op de weg kwam te staan. De auto die werd ingehaald kon de dwars staande auto niet ontwijken en botste er vol op.

De 42-jarige man uit Dedemsvaart die in de dwars staande auto zat, is bij het ongeluk om het leven gekomen. De nu 26-jarige vrouw die in de andere auto reed, heeft blijvend letsel overgehouden aan het ongeluk.

Na het ongeluk is de verdachte nog een paar honderd meter doorgereden, gestopt en vervolgens te voet gevlucht. De politie kon hem niet veel later aanhouden.

"Hoge mate van schuld"

Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep dus een gevangenisstraf van 4,5 jaar en een rijverbod van zeven jaar de 35-jarige man. Het OM verwijt hem schuld te hebben aan de dood van het ene en het zwaar blijvend letsel van het andere slachtoffer.

Volgens de advocaat-generaal, de officier van justitie in hoger beroep, is er sprake van zeer onvoorzichtig, onoplettend en onachtzaam verkeersgedrag. De verdachte treft een hoge mate van schuld: “De weg was recht en overzichtelijk. Het weer was helder en de kleur van de naderende auto was rood, een opvallende kleur in het wegbeeld en de groene omgeving. Daarnaast had de verdachte kort daarvoor ook al een gevaarlijke inhaalactie uitgevoerd. Bovendien was hij onder invloed van amfetamine.”

Het gerechtshof doet over twee weken uitspraak in deze zaak.