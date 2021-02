Persconferentie kabinet biedt weinig perspectief voor jongeren: "Moeten van elkaar leren en niet van een scherm"

Wat ze het meest missen is niet in één zin uit te leggen. Waar jongeren elkaar voor corona dagelijks opzochten om dingen samen te doen, zitten ze nu vaak alleen thuis. Jongerenwerker Marije Davidse windt er dan ook geen doekjes om: "Het wordt onderschat hoe zwaar jongeren getroffen worden door alle coronamaatregelen".

Vooraf had Davidse al weinig verwachtingen van de persconferentie die demissionair Minister Mark Rutte samen met demissionair Minister Hugo de Jonge vanavond gaf. Ze is jongerenwerker bij Allifa in Enschede en zet zich samen met 19 collega-jongerenwerkers in voor de jeugd in Enschede en omgeving. Ze bekeek het persmoment thuis op de bank, samen met RTV Oost-verslaggever Pepijn van den Brink.

Zodra het woord 'avondklok' valt zit Davidse rechtop voor de televisie. "D'r af, direct", klinkt het binnensmonds. De boodschap van Rutte is echter anders: voorlopig blijft er een avondklok en pas komende week wordt duidelijk óf en wanneer die wordt ingetrokken.

Weinig perspectief

Na afloop van de persconferentie maakt Marije de balans op: eigenlijk is er niets veranderd en is er weinig perspectief geboden. "Het is natuurlijk fijn voor de basisscholen dat ze volgende week weer open mogen. Dat is een eerste stap, maar het is te weinig voor de jeugd. De middelbare scholen blijven immers dicht." Ook de komende tijd zullen online lessen dus de norm zijn. En daar zit volgens Davidse de crux. "Jongeren moeten van elkaar leren en niet van een scherm".

Ze doelt daarmee op de sociale interactie die de jongeren nu niet meer hebben. "Vroeger spraken jongeren met elkaar af. Kwamen elkaar tegen in buurthuizen, op trapveldjes of in de pauzes op school. Die sociale interactie is heel belangrijk voor de ontwikkeling van jongeren. Nu dat allemaal is weggevallen, zie je veel jongeren vereenzamen. Ik denk dat echt wordt onderschat hoe heftig alle maatregelen voor de jongeren zijn."

Die opmerking hoort ze niet alleen van haar collega's, maar ook van steeds meer ouders. "Soms worden we gebeld door een vader of moeder, dat hun zoon of dochter zichtbaar eenzaam is. En dat horen we ook van de jongeren zelf. Ze zitten alleen thuis, kunnen niets met vrienden doen en dat missen ze het meest. Zodra ze met meer dan twee personen buiten staan, krijgen ze al commentaar en worden aangesproken. Ze voelen zich enorm beperkt en in de gaten gehouden. Ze snakken naar iets meer vrijheid."

Rondje hardlopen

Toch hebben de jongeren volgens Davidse wel begrip voor alle maatregelen. "Ze snappen het heel goed en houden veel rekening met anderen. Ze steunen de maatregelen ook zeker wel, maar vooralsnog zien ze geen uitweg." Dat de avondklok niet direct van tafel is, hoeft volgens de jongerenwerker niet direct tot nieuwe ongeregeldheden te leiden. "Het blijft wel een punt van zorg, maar de grootste spanning is er nu wel af."

Alle coronamaatregelen weerhouden Davidse en haar collega's er niet van om toch zoveel mogelijk de straat op te gaan om de jongeren op te zoeken. Dat is nog best een uitdaging, want op de gebruikelijke plekken zijn ze niet te vinden. "Een collega gaat wekelijks een rondje hardlopen. Ze kondigt dat in de appgroep aan en ook welke route. Onderweg kom je dan vaak wel een paar jongeren tegen waar je even mee in gesprek kunt."

Anonieme chatgesprekken

Om de drempel voor jongeren te verlagen heeft Allifa ook online chatgroepen opgericht. Daar kunnen jongeren, ook anoniem, toch in gesprek gaan met de jongerenwerkers. En dat is volgens Davidse hard nodig. "De problemen waar jongeren mee zitten zijn door corona niet ineens weg. Die blijven en de vragen die ze daar over hebben ook. Door anoniem in gesprek te gaan, hopen we dat ze die vragen toch blijven stellen."

Nadat Mark Rutte de bijeenkomst afsluit vat Davidse haar gevoel samen. "Ze moeten meer kijken naar wat wel kan. De jongeren worden zo hard getroffen, daar moet meer naar gekeken worden."