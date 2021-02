Aangeslagen GA Eagles verliest op emotionele avond van FC Volendam

Een emotioneel en aangeslagen Go Ahead Eagles heeft geen punten overgehouden aan het inhaalduel met FC Volendam: 1-3. Het zal alles en iedereen in Deventer echter een rotzorg zijn, want voetbal was vanavond bijzaak in De Adelaarshorst.

Go Ahead Eagles - FC Volendam had een gitzwarte rand na het overlijden van Jax, het zoontje van doelman Mitchel Michaelis en zijn vriendin Jenn. Met een schitterend eerbetoon stonden beide ploegen stil bij deze droevige gebeurtenis, die het zondag afgelaste subtopduel volledig overschaduwde.

Geknoei Brouwers

Er moest alleen wel gevoetbald worden. En dat deed FC Volendam in het eerste bedrijf beter dan Go Ahead Eagles, dat een stuk minder strijdlustig dan normaal gesproken voor de dag kwam. Dat de bezoekers vlak voor de rust de score openden was dan ook niet verwonderlijk.

FC Volendam had al enkele malen nadrukkelijk op de deur van Go Ahead Eagles geklopt, maar deze ging pas in de 40e minuut wagenwijd open. Deul strafte geklungel van Brouwers in zijn eigen zestien genadeloos af en liet doelman Gorter voor het eerst sinds begin december van het vorige jaar weer eens vissen: 0-1.

Gelijkmaker

Go Ahead Eagles leek na de rust alsnog haar rug te rechten en kwam energiek uit de kleedkamer. Beukema, Eyibil en Hendriks kregen goede kansen, maar wisten niet te scoren. De gelijkmaker hing echter in de lucht en bleef dan ook niet uit. Een van richting veranderde voorzet van Eyibil werd binnengeschoten door rechtsback Droste.

Tien seconden

Invaller Botos had Go Ahead Eagles een kwartier voor het einde aan de leiding kunnen schieten. De Griek kwam oog in oog met Bakker, alleen vergat hij het af te maken. Tien seconden later lag de bal aan de andere kant in het netje. FC Volendam counterde razendsnel. Mulattieri zorgde er met een rake kopbal voor dat Gorter voor de tweede keer deze avond gepasseerd werd.

Tot een ommekeer kwam het vervolgens niet meer. Go Ahead Eagles was niet bij machte zich andermaal terug te knokken en ging zodoende voor het eerst sinds 1 december 2020 weer eens onderuit in de Keuken Kampioen Divisie. Destijds was Jong AZ met 0-1 te sterk. Dat Mulattieri er in blessuretijd ook nog 1-3 van maakte, was dan ook enkel relevant voor de statistieken,

Go Ahead Eagles - FC Volendam 1-3

0-1 Deul (40)

1-1 Droste (65)

1-2 Mulattieri (74)

1-3 Mulattieri (90+3)

Arbiter: Van den Kerkhof

Geel: Kasius

Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Veldmate (Idzes/87), Kuipers; Lucassen, Brouwers, Eyibil (Botos/68); Rabillard, Hendriks (Mulenga/68), Van Hoeven.

FC Volendam: Bakker; Kasius (Molenaar/86), B. Plat, Eerdhuijzen, James (Twigt/74); A. Plat, Ben Sallam (El Kadiri/74, Antonucci (Iatroudis/83); Deul, Mulattieri, Murkin.

