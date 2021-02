Bornse wethouder Kotteman overleeft motie van wantrouwen over azc-dossier

De Bornse wethouder Michel Kotteman heeft een motie van wantrouwen overleefd (drie raadsleden stemden vóór, zestien tegen). D66 diende de motie in. Volgens de partij had Kotteman de raad met opzet onvoldoende geïnformeerd over de financiële risico's van de herbestemming van het azc-terrein. Ook een tweede motie, die inhield dat Kotteman zijn portefeuille moet afstaan, werd weggestemd (vijf voor, veertien tegen).

"Ik heb niet bewust informatie achtergehouden", reageerde de wethouder vanavond. "Dat is absoluut niet aan de orde. Het college heeft de raad geïnformeerd en op de hoogte gehouden. Dat heb ik naar eer en geweten gedaan."

'Politieke doodzonde'

De gemeente kocht het azc-terrein in 2018. Aan de wethouder de taak om een nieuwe, betaalbare bestemming te vinden. Daarin schoot hij te kort, vindt D66-fractievoorzitter Ernst Janssen. "Er zijn voorwaarden op papier gezet die niet zijn nagekomen. Omwonenden en de raad zijn niet geïnformeerd. Een politieke doodzonde."

Maar dat is niet het enige pijnpunt in dit dossier. Vorig jaar november kondigde het college aan om tóch weer asielzoekers onder te brengen in Azelo, voor een periode van drie jaar. Het nieuws sloeg in als een bom bij zowel omwonenden als gemeenteraad.

Zij waren namelijk niet betrokken bij de beslissing. Bovendien werd een keiharde belofte gebroken door het gemeentebestuur; er was beloofd dat er nooit meer asielzoekers in het gebouw in Azelo zouden komen. Na alle commotie trok het college het plan medio december weer in.

Motie van treurnis

Op 14 januari kreeg Kotteman een motie van treurnis aan de broek. Hij beloofde beterschap en kreeg een tweede kans. En die heeft hij inmiddels verspeeld, vinden naast D66 ook de SP en Voor Borne. Zij waren de enigen die voor de motie van wantrouwen stemden.

Het is nog niet duidelijk wat er wél gaat gebeuren met het azc-terrein. Daarover wordt in maart meer duidelijk.