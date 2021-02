Gorter: "Dan schieten de tranen in je ogen, het doet ons ontiegelijk veel"

"Als je zoiets meemaakt bij iemand die dichtbij je staat, dan schieten de tranen in je ogen. Onwerkelijk", zegt Gorter na afloop. "Hier heb je geen woorden voor, ik ben de hele dag stil geweest. Je hebt hem in gedachten, je hebt die kleine van hem in gedachten. Dit doet heel veel met je. En als groep is het heel lastig om je over zoiets heen te zetten."

Aangeslagen

Focussen op de wedstrijd was dan ook moeilijk voor Gorter, die beseft dat voetbal in zulke situaties slechts bijzaak is. "Ik heb het geprobeerd, maar zoiets blijft in je hoofd zitten en doet veel pijn. Zeker als je met zo'n shirt het veld oploopt. Iedereen is echt aangeslagen. Dit is echt ongelofelijk. Het doet ons ontiegelijk veel", vervolgt hij.

Medeleven

Alles en iedereen bij Go Ahead Eagles leeft mee met Michaelis. "Ik heb contact met hem gehad, maar elk berichtje is op dit moment te veel voor hem denk ik. Je wilt alleen laten weten dat je er altijd voor hem bent en alles voor hem wilt doen", aldus een emotionele Gorter.