Terugkeer fans in voetbalstadions dit seizoen essentieel

Uit de vernieuwde routekaart die de overheid dinsdag presenteerde, blijkt dat het risiconiveau van 4 (zeer ernstig) naar 2 (zorgelijk) moet gaan om weer publiek te mogen toelaten bij evenementen zoals wedstrijden in het betaalde voetbal.

Tsunami

"De golven worden met de dag hoger", zegt De Jong, die in oktober voorspelde dat er een tsunami aankomt. "Met iedere wedstrijd die een club zonder publiek speelt, wordt de financiële nood groter. Dat heeft grote gevolgen voor dit seizoen, maar mogelijk ook voor volgend seizoen."

Jan de Jong, directeur Eredivisie CV (Foto: ANP)

"Daarom hebben we perspectief nodig. Voetbal en supporters, die liefde moet je onderhouden. Vandaar dat wij er zo op inzetten om dit seizoen, al is het maar een paar keer, met publiek te kunnen spelen. Dat is van essentieel belang richting volgend seizoen."

Loyaliteit

Veel supporters en sponsoren bleven hun club vorig jaar trouw en verlengden hun seizoenkaart of plek in de skybox, ook al was onzeker hoeveel wedstrijden ze konden gaan bezoeken. Om die loyaliteit te behouden, is het volgens De Jong cruciaal dat de stadionpoorten voor het einde van het seizoen weer opengaan.

"Alles wat we doen, is erop gericht om - zodra het kan - weer op verantwoorde wijze naar het stadion te gaan. Alles om die loyaliteit en liefdesrelatie te onderhouden. De clubs willen voor de zomer duidelijk hebben of seizoenkaarthouders hen volgend seizoen weer steunen. Dat werkt het beste als de fans weer een paar keer bij 'hun' club kunnen zijn. Die moet aanraakbaar en toegankelijk blijven, fans moeten blijven voelen: dit is mijn club. Daarom is het zo belangrijk dat er wat perspectief komt."

Geen verrassing

De verlenging van de lockdown kwam voor de directeur van de organisatie waarin de achttien Eredivisieclubs zijn vertegenwoordigd niet als een verrassing. "Het voetbal staat niet buiten de maatschappij, we zijn niet blind en doof", benadrukt De Jong. "Maar de problemen nemen wel toe. Een aantal clubs had begroot vanaf januari met beperkt publiek of zelfs al in een vol stadion te spelen."

Financieringswijzen

"Tussen de 40 en 60 procent van de inkomsten komt normaal gesproken uit stadionbezoek. Alle clubs hebben dus nu problemen. De mate waarin die problemen zich voordoen, is wel heel verschillend. Sommige clubs lossen het op door hun eigen vermogen op te eten, net als de horeca. Andere clubs verkopen spelers of zoeken alternatieve financieringswijzen", aldus De Jong.