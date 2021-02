Restaurant The Lemon Tree in Deventer pakt de laatste prijswinnende maaltijdboxen in

The Grand 25, een grote box met 25 kleine gerechtjes, kon rekenen op lovende woorden. "Een chique box met hapjes, die mensen thuis in een handomdraai een echte restaurantbeleving in coronatijd biedt", aldus de jury van de Horecava. Zelf had chef-kok Kevin Schlaman niet verwacht dat ze zouden winnen. "Er deden hele grote namen aan die wedstrijd mee en we deden het ook vooral voor ons eigen plezier."

Voor het team van The Lemon Tree zijn het drukke tijden, ondanks de lockdown:

The Grand 25 is al maanden erg populair. Zo populair, dat hun eigen keuken te klein werd om alle gerechtjes in te bereiden. "Op een gegeven moment paste het niet meer in het restaurant. Gelukkig konden we terecht bij Linthorst Culinair in Twello, waar meer ruimte is. Op het hoogtepunt maakten we 16.000 bakjes per week", aldus eigenaar Valentijn Bergers.

Librije

Ondanks die populariteit, verdienen ze hier geen bakken met geld mee. "We spelen quitte, maar vinden het belangrijk dat onze naam gewoon lekker rond gaat. En als we straks weer open gaan, het restaurant weer vol zit. Maar het is hard werken voor weinig, eigenlijk", vertelt Schlaman.

Na komend weekend gaat de focus op de nieuwe box: een vijf-gangendiner in samenwerking met De Librije in Zwolle. Die planning had het restaurant al. "We bestaan twee jaar en vieren dat met de Jubileumbox. En na het jubileum zetten we díe box door", blikt Bergers alvast vooruit.