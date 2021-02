Woonwagens in Borne komen in Bornsche Maten, locatie eind deze maand bekend

De gemeente Borne wijst een locatie in de Bornsche Maten aan als woonwagenstandplaats. Het gaat om een locatie in de nieuwbouwwijk die nog moet worden ontwikkeld, aldus wethouder Martin Velten. Hij verwacht eind deze maand de locatie bekend te kunnen maken.

Het college heeft een locatie in De Bornsche Maten op het oog, maar kan daar nog niets over zeggen voordat de gemeenteraad is geïnformeerd. De wethouder geeft wel aan dat het niet de locatie in de omgeving van de Piepersveldweg, ook in De Bornsche Maten, zal worden.

Die plek had de gemeente eerder op het oog. "Omdat dit leidde tot bezwaren bij mensen die daar net een stuk grond hadden gekocht, hebben we van die locatie afgezien", aldus de wethouder.

Culturele identiteit

De gemeente is al langere tijd bezig met het zoeken naar een geschikte plek voor de plaatsing van 'vier à vijf woonwagens' in Borne. Het dorp heeft nu een woonwagenstandplaats aan de Blauwgras in de wijk Stroom Esch.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaalde enige tijd geleden dat woonwagenbewoners een minderheidsgroep zijn met een eigen culturele identiteit. Om die reden moet de gemeente op zoek naar ruimte voor nieuwe woonwagenbewoners.

We zijn een inclusieve samenleving Wethouder Martin Velten

"Het aantal nieuwe locaties is nog niet helemaal duidelijk", aldus de wethouder. "Woningbouwcorporatie Welbions onderzoekt aan hoeveel locaties er behoefte is, zoals dat ook in Hengelo is gebeurd."

Ruimte voor iedereen

Hoewel er al meerdere locaties in beeld zijn geweest en ook weer zijn afgevallen, wil de wethouder niet spreken van een moeizame zoektocht. Hij begrijpt de weerstand ook niet. "We zijn een inclusieve samenleving waarin ruimte moet zijn voor iedereen."

Het college richt zich nu op een locatie in de Bornsche Maten op een plek die nog moet worden ontwikkeld. Als eenmaal duidelijk is hoeveel woonwagens er exact komen, zullen het er ook niet meer worden op die plek, verzekert de wethouder.