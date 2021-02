'Cokevissers' uit Zwolle en Kampen vastgelegd op camera

RTV Oost onthulde vorige week al details uit het politieonderzoek met codenaam 26Wilson. Zo werd duidelijk dat twee van de drie verdachten in mei vorig jaar ook al klaarstonden om een partij drugs uit het water te plukken. En naast de gevonden ruim 500 kilo op hun speedboot, wordt ook een aangespoelde partij van 300 kilo aan hen gelinkt.

Voor de kust van Zeeland vinden vaker dit soort smokkelacties plaats. Bemanningsleden van grote vrachtschepen, op weg naar Antwerpen, gooien de drugs overboord. Met kleinere bootjes worden de pakketten dan uit het water gehaald.

Encrochat

Vandaag maakte justitie bekend dat de eerdere drugsrun in mei op het laatste moment werd afgeblazen, omdat de zee te ruw was en de wind te hard. Dat zou volgens de officier blijken uit meegelezen berichten via de applicatie Encrochat.

Met dat programma kunnen versleutelde berichten worden verstuurd, maar de opsporingsdiensten hebben die leesbaar weten te maken. Een van de verdachten, van Urk, heeft volgens het OM met Encrochat veelvuldig over de drugstransporten gecommuniceerd.

Engels

Nu blijkt dat op de telefoon van de Zwollenaar ook berichten staan over de smokkel, gestuurd in een groepsgesprek op WhatsApp. Maar volgens zijn advocaat, Cem Polat, kunnen die berichten onmogelijk van zijn cliënt zijn.

"Hij kan nauwelijks Nederlands schrijven, laat staan communiceren in het Engels." In de appjes gaat het over de locatie en hoe laat er dingen worden opgepikt.

Julia

De drie verdachten werden 20 oktober vorig jaar aangehouden in de haven van Breskens. Daar waren ze eerder die dag ook uitgevaren. Bij terugkomst werd er op een speedboot, genaamd Julia, ruim 500 kilo coke in het ruim gevonden.

De politie stond hen al op te wachten, omdat er onder de boot een peilzender zat. De recherche wist dus precies waar ze zich bevonden. Door de meegelezen berichten wisten ze wat de verdachten aan het doen waren.

De verdachten werden aangehouden op speedboot 'Julia' (Foto: politie)

Warmtecamera's

Uit politieonderzoek blijkt dat de kustwacht over beelden beschikt, afkomstig van warmtecamera's. Op die beelden is te zien, dat de drie verdachten op het achterdek staan, om de cocaïne uit de zee te vissen. Dit bewijs staat haaks op de bewering van de Kamper verdachte, die zegt dat hij 'alleen maar' in de stuurhut heeft gestaan.

De andere twee verdachten, uit Urk en Zwolle, hebben hun mond nog niet opengedaan bij de recherche. Onduidelijk is daardoor, hoe de drie elkaar kennen.

Wel is duidelijk dat de Urker en Kamper verdachten elkaar vaker spraken. Geregeld verbleven ze in de weekenden samen in een hotel. Ze werken ook ongeveer in de dezelfde branche. De Urker zit in de keukenafbouw en legt vloeren. De verdachte uit Kampen is stoffeerder.

De drie verdachten blijven voorlopig achter de tralies. In mei is er een volgende zitting.