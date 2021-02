Minder bewegen en meer alcohol: het verhaal achter de Overijsselse coronacijfers

Grafieken, tabellen, curves: de coronadashboards van de GGD Twente en GGD IJsselland staan bol van de cijfers. Sinds de uitbraak van de coronacrisis houden beide gezondheidsdiensten nauwkeurig bij hoe en waar corona in de regio precies huishoudt, maar ook hoe onze leefstijl veranderd is gedurende de pandemie.

Uit al die cijfers blijkt dat we zowel in Twente als IJsselland ongezonder zijn gaan leven.

Leefstijl is ongezonder

Volgens epidemioloog Femke Koedijk van de GGD Twente gaat onze leefstijl mee in het verloop van de coronapandemie. "In maart en april, toen de epidemie net begon en de maatregelen heel strikt waren, zag je dat mensen veel minder gingen bewegen. Ze gingen ook meer drinken en meer roken. Je zag ook dat het aantal mensen dat zich eenzaam voelde, enorm toenam."

"In de zomer werden de maatregelen versoepeld. Er mocht weer meer, mensen weer gingen weer naar buiten. Maar in de laatste meting, in november, zie je weer een enorme toename in eenzaamheid en het aantal mensen dat minder is gaan bewegen."

Uit al die cijfers blijkt dat onze leefstijl er niet gezonder op is geworden:

Ongezondere leefstijl

"Sinds de coronapandemie is uitgebroken, zijn we ons ongezonder gaan gedragen", vertelt Karlijn Tijhuis, adviseur gezondheidsbevordering bij de GGD Twente. "We bewegen een heel stuk minder en we maken wat meer gebruik van alcohol. Ook de eenzaamheidscijfers zijn wat verslechterd. Over het algemeen zien we dat de leefstijl toch wat ongezonder is geworden, sinds we met z'n allen die coronacrisis in zijn gegaan."

Over het algemeen zien we dat de leefstijl toch wat ongezonder is geworden Karlijn Tijhuis, adviseur gezondheidsbevordering

Slechts vijftien procent van de Twentenaren zegt méér te zijn gaan sporten dan voor corona. Ook in IJsselland wordt er veel meer stilgezeten: veertig procent van de inwoners beweegt minder dan voor de pandemie.

"We zijn allemaal wat meer aan huis gekluisterd", zegt Tijhuis daarover. "We bewegen minder, want we kunnen niet naar werk of eerder ook niet naar school. We missen ook het school- en het werkritme. Dat zien we ook terug in de cijfers."

Karlijn Tijhuis, adviseur gezondheidsbevordering bij GGD Twente (Foto: RTV Oost)

Sociale relaties

In IJsselland valt verder op dat inwoners afgelopen zomer, toen de coronamaatregelen minder streng waren, aanzienlijk positiever waren over hun sociale contacten. Nu vindt bijna de helft dat corona ten koste van hun sociale leven gaat.

Ook geven veel ouders met jonge kinderen aan (veel) stress te ervaren vanwege de pandemie en alle coronamaatregelen.

Corona heeft ons laten zien dat gezondheid raakt aan veel meer aspecten Karlijn Tijhuis, adviseur gezondheidsbevordering

Vijf tips voor gezonde leefstijl

Gezondheid gaat niet alleen maar om voldoende bewegen en gezond eten, benadrukt Tijhuis. "Corona heeft ons laten zien dat gezondheid raakt aan veel meer aspecten. Het gaat erom dat je erbij hoort, dat je rond kan komen, dat je je dagelijkse dingen kan doen."

Ze deelt vijf tips voor een gezonder leven:

1. "De meest belangrijke tip is: goed zorgen voor je fysieke lijf. Dus voldoende bewegen, gezond eten en voldoende slapen."

2. "Als tweede is het goed om vooral dagelijks lekker bezig te blijven. Boots die schoolwerkstructuur in huis na, want dat geeft ook rust."

3. Een andere belangrijke tip is om je hoofd gezond te houden. Dat kan je doen door te erkennen dat het een beetje een gekke tijd is en erover te blijven praten. Hulp nodig? Kijk op het Steunpunt Coronazorgen."

4. "Een vierde tip is om vooral met elkaar in contact te blijven. Doe waar dat kan digitaal. En als het niet kan, op anderhalve meter. We zijn sociale wezens, dus we hebben elkaar nodig om gezond te blijven. Mocht je je eenzaam voelen, kijk dan eens op eentegeneenzaamheid.nl."

5. "De meest goede tip is om in deze gekke tijd dingen te doen waar je blij en gelukkig van wordt, binnen de kaders die er nu zijn. Dat helpt ook bij een stukje ontspanning."