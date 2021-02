Syriëganger Victor D. uit Heeten ook in hoger beroep veroordeeld tot 6 jaar cel

Het hof acht deze feiten bewezen op grond van uitlatingen van de veroordeelde in het EO-programma ‘De Vijfde Dag’ van 27 maart 2013, een afscheids-dvd, een op 25 januari 2014 in het weekblad Elsevier geplaatste foto, een videoboodschap van de veroordeelde die gepubliceerd was door RTV Oost op 13 juli 2017, facebook-berichten en whatsapp-berichten.

Na de veroordeling door de rechtbank op 17 juli 2018 is de behandeling van de zaak een aantal keer aangehouden om de veroordeelde in de gelegenheid te stellen naar Nederland te komen. Op 27 oktober 2020 is duidelijk geworden dat de veroordeelde niet verwachtte binnen afzienbare tijd naar Nederland te komen en dat hij aangaf dat de zaak met zijn gemachtigd advocaat kon worden afgedaan.

Victor D. heeft twee weken de tijd om in cassatie te gaan tegen de uitspraak.

D. was niet aanwezig bij de uitspraak. Eerder deze week liet hij RTV Oost weten dat hij nog steeds in Syrië verblijft. De Heetenaar tekende bezwaar tegen de in 2018 opgelegde straf aan. Volgens zijn advocaat is het bewijs om tot een veroordeling te komen, te mager. Dat bewijs zou volgens zijn advocaat vooral bestaan uit Whatsapp-gesprekken tussen D. en zijn familie en berichten uit de media.

Syriëganger Victor D. uit Heeten (Foto: RTV Oost)



Nationale terreurlijst



D. vertrok in 2013 vanuit Nederland naar Syrië. Bijna drie jaar later werd hij door de Nederlandse overheid op de nationale terreurlijst gezet. De oud-inwoner van Heeten staat ook nu nog op die lijst.

D. wordt verweten dat hij zich in Syrië heeft aangesloten bij het aan IS gelieerde Jabhat Al-Nusra. De gewapende rebellengroep kondigde in 2016 aan niet langer onderdeel van IS te willen zijn, maar desondanks beschouwen de Verenigde Naties de groep nog steeds ‘terroristisch’.

'Hij heeft het geweld omarmd, klemvast'

De voormalig inwoner van Heeten zegt zelf niks te maken te hebben met terrorisme. Hij zegt vooral druk te zijn geweest met het helpen van de lokale bevolking door voedsel en kleding uit te delen. Wel geeft hij toe dat hij wapens ter hand heeft genomen: hij zou onder meer aan grensbewaking hebben gedaan en zou ook actief zijn geweest aan het gevechtsfront. “Als ik dat voor Nederland had gedaan, was ik onthaald als een held", zei D. in een eerder interview met RTV Oost.

Het Openbaar Ministerie hecht weinig waarde aan het verhaal van D. Volgens de advocaat-generaal heeft de Overijsselse Syriëganger een ‘doelbewuste keuze’ gemaakt door af te reizen naar Syrië. “Hij had zware wapens voorhanden”, stelde het Openbaar Ministerie vorige maand. “Hij heeft het geweld omarmd, klemvast.”