Raad van State stuurt bestemmingsplan Twence terug naar gemeenteraad

De Raad ondersteunt daarmee de kritiek van een aantal bewoners van de Enschedese buurtschap Twekkelo op het plan. Zij vinden het cruciaal dat de stortheuvels aan de oostzijde worden beplant met permanent blijvend groen. Daardoor ontstaat er een landschappelijke overgang naar de buurtschap.

De gemeenteraad vindt ook dat de stortplaats aan de kant van het oostelijk gelegen Twekkelo een groene uitstaling moet krijgen. Daarvoor zijn in het plan regels opgenomen over permanent groen, de hoogte van de stortheuvels en de bouw van schermwanden. Maar de Raad van State vindt die regels niet streng genoeg.

Stortheuvels

Zo is de beplanting van de stortheuvels met groen pas verplicht als de stortheuvels zijn volgestort. Volgens de Raad is onduidelijk wanneer dat zal zijn en dreigt de beplanting met groen dus op de lange baan te worden geschoven.

“De gemeenteraad had daartoe een voorwaardelijke verplichting met een daarvan deel uitmakende redelijke overgangstermijn in de planregels moeten opnemen”, oordeelt de Raad. In het plan moet de aanleg van permanent groen op de stortheuvels dus worden verplicht. Twence moet wel een redelijke termijn krijgen om dat groen aan te leggen.

Flexibiliteit

De gemeenteraad zal daarnaast beter moeten motiveren waarom Twence stortheuvels tot veertig meter hoog mag realiseren. Twence zelf had al eerder verklaard dat een hoogte van 35 meter nu al genoeg is en mogelijk niet eens zal worden gehaald. Maar de gemeenteraad houdt vast aan een hoogte van veertig meter om het bedrijf enige flexibiliteit te geven. Dat vindt de Raad geen goede reden.

Verder vindt de Raad dat de aanleg van schermwallen op en naast de stortheuvels slecht is geregeld. De schermwallen moeten lawaai tegenhouden en zicht op de bedrijfsbebouwing voorkomen. Volgens de gemeenteraad is wel bedoeld om wallen van aarde of ander natuurlijk materiaal daarvoor te gebruiken. Maar dat is volgens de bewoners van Twekkelo en de Raad niet hard geregeld. Bovendien is geen maximale hoogte voor de schermwallen voorgeschreven.

De gemeenteraad van Enschede krijgt een half jaar de tijd om de planregels aan te scherpen.