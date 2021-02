Veranderende klimaat in Staten leidt tot vertrek CDA'er Rutten: "Gaat niet meer over de inhoud"

Ze stoorde zich aan de omgangsvormen in Provinciale Staten. "Ik kan daar niet meer zo goed mee omgaan en dat is niet handig als fractievoorzitter van de grootste partij in Provinciale Staten." Ook de steeds verdere versplintering van het aantal partijen in Provinciale Staten heeft bijgedragen aan haar besluit om er mee te stoppen.

Het gaat niet meer over de inhoud Bouwien Rutten

Het besluit van Rutten volgt op de Statenvergadering van vorige week woensdag, die Rutten voortijdig verliet nadat ze er niet in was geslaagd om alle Statenleden op één lijn te krijgen toen er gestemd moest worden over de vergoedingen voor partijen. Dat was nodig nadat vier Statenleden zich hadden afgesplitst van Forum voor Democratie en er dus opnieuw moest worden gekeken naar de fractievergoedingen.

"Het is zo jammer dat we over dat soort onderwerpen moeten vergaderen, het gaat niet meer over de inhoud", zegt Rutten, die vervolgens te maken kreeg met CDA-Statenlid Bart van Moorsel, die tegen de afspraken in tegen de nieuwe verdeling dreigde te stemmen.

Intern is er bij het CDA geen onmin Bouwien Rutten

Tijdens een schorsing was het aan Rutten om alle Statenleden op één lijn te kregen. Dat lukte niet, waarop ze de digitale vergadering verliet. Rutten weerspreekt met klem dat dit akkefietje heeft bijgedragen aan haar vertrek. "Intern is er geen onmin. Het was een vorm van miscommunicatie die kan gebeuren door digitaal vergaderen."

Gestoord

Wel heeft Rutten zich enorm gestoord aan de manier van communiceren van de PVV en dan met name van fractievoorzitter Erik Veltmeijer, hoewel ze zelf weigert namen te noemen. Veltmeijer maakte in een tweet de coalitiepartijen uit voor lafbekken, omdat zij niet opnieuw een debat wildeen over de situatie rond Kanaal Almelo-De Haandrik.

Rutten stoort zich al langer aan de manier van communiceren in de Staten. "Dat was niet zo in mijn eerste periode", aldus het scheidend Statenlid. "We hebben daar onderling afspraken over gemaakt, maar die worden niet nagekomen. Er is een partij die zich steeds harder opstelt. Ik vind het lastig om namen te noemen." Duidelijk is wel dat ze het heeft over de PVV, die volgens haar Statenleden persoonlijk de maat neemt en scheldwoorden gebruikt.

Genieten van mijn vrije tijd Bouwien Rutten

Eerder kon ze daar beter mee omgaan, maar nu niet meer. "Ik ben niet sterk genoeg voor een tegenverhaal", stelt Rutten zich kwetsbaar op. En dus stapt ze op, want het niet hebben van een tegenverhaal is in haar positie als fractievoorzitter niet handig.

En ze stapt direct op. "Ik heb me altijd tweehonderd procent ingezet. Ik kan niet iets minder gaan doen."

Vrije tijd

Rutten kijkt dankbaar terug op de zes jaar die ze voor CDA Overijssel in de Staten heeft gezeten. "Ik kijk ook zeker niet met wrok terug."

Wat ze de komende tijd gaat doen? Genieten van de enorme dosis vrije tijd die nu plotseling op haar pad komt, want het lidmaatschap van Provinciale Staten kost veel tijd. "Ik heb een fijn gezin, ook nog een baan en daar ga ik mij de komende tijd op richten. Maar de komende weken ga ik genieten van mijn vrije tijd."