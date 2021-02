Twentse welzijnsorganisaties maken rap voor jongeren: "De lockdown duurt niet eeuwig, nog ff volhouden"

Vandaag start ook beroepsvereniging Jong met de landelijke actie #nogffvolhouden. Ze roepen jongeren op om hun gevoelens te delen met anderen. Maar ook om zich aan de coronaregels te blijven houden.

In studio 15 in Almelo leggen jongerenwerkers Haris Trnjanin en Randy Koetsier de laatste hand aan hun rap voor de jongeren. "Je ziet dat ze worstelen met de situatie, dat kom je continue tegen", vertelt Haris.

"Het is een behoorlijk groot probleem. De jeugd heeft moeite met de maatregelen en een groot stuk van ons netwerk zijn we aan het verliezen. We zijn wel veel aanwezig op digitaal vlak en op die manier kunnen we ze individueel bereiken", aldus Randy.

Positieve boodschap

Met de rap proberen de organisaties de jongeren een positieve boodschap mee te geven. "We willen benadrukken dat de lockdown niet eeuwig duurt, we vragen om geduld en we komen er echt wel uit."

Of de boodschap overkomt bij jongeren is nog maar de vraag. In de studio komt de 22-jarige Mounir even langs om te kijken. "Deze rap is hard, maar ik ben eerlijk, mij doet het niet zo veel. Misschien doen andere jongeren er wel iets mee", zegt hij.

Via de hashtag #nogffvolhouden hopen de organisaties dat jongeren hun verhalen over de coronatijd delen. Daarnaast maken jongeren kans op prijzen als ze een video insturen.