Veroordeelde verkrachter van meisje in Kampen mishandeld in gevangenis (Foto: Eigen foto )

De asielzoeker uit Eritrea die in 2016 een meisje van 17 uit Kampen van haar fiets trok, verkrachtte en probeerde te doden, is in de gevangenis zwaar mishandeld. Dat werd woensdag duidelijk tijdens een rechtszaak voor de rechtbank in Almelo.

De veroordeelde Eritrees, hij kreeg twaalf jaar cel, werd in december 2018 aangevallen toen hij naar zijn cel liep in de Almelose gevangenis de Karelskamp. Een 26-jarige gedetineerde uit Almelo stond hem bovenaan een trap op te wachten en trapte de man hard in het gezicht. De Eritrees viel daarna van de trap en knalde met zijn hoofd tegen de muur. Getuigen hoorden dat er voor de mishandeling "vieze verkrachter" werd geroepen.

De mishandelde man moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Daar wees hij de 26-jarige aan als verdachte op een foto die een bewaker hem liet zien. De 26-jarige had woensdag niet veel te zeggen over het incident. "Ik heb meneer nooit een slag of trap gegeven."

'Mishandeling bewezen'

Volgens de advocaat van de 26-jarige was er onvoldoende bewijs, maar die mening deelde de rechter niet. Die vond dat de mishandeling wel bewezen was en veroordeelde de 26-jarige tot een gevangenisstraf van acht weken waarvan de helft voorwaardelijk.

Ook moet de Almeloër 1.500 euro schadevergoeding betalen. Of de man dat geld ooit krijgt is niet zeker, de rechtbank in Zwolle besloot in 2017 dat de man het meisje dat hij verkrachtte ruim 76.000 euro schadevergoeding moet betalen.