Schaatsen mag in Twente: "Als de richtlijnen maar gevolgd worden"

Het gaat de komende dagen flink vriezen in de provincie. De schaatsen kunnen én mogen uit het vet in Twente. De Veiligheidsregio zegt schaatsen toe te staan. "Als de richtlijnen maar gevolgd worden."

Overijssel kan zich opmaken voor misschien wel twintig centimeter sneeuw op zondag. "We zien in de weervoorspellingen dat er vorst is voorspeld", vertelt plaatsvervangend voorzitter Patrick Welman van de Veiligheidsregio Twente. "We zien het niet als een probleem als mensen de schaatsen uit de kast halen. Maar houd je aan dezelfde regels als wanneer je gaat wandelen in de natuur. Dus niet in groepen en houd afstand van elkaar."

Of schaatsbanen in de regio open mogen, wordt bepaald door de burgemeester van een gemeente. "Daar gaat de veiligheidsregio niet over", antwoordt Welman desgevraagd.

We zien licht aan het einde van de tunnel Patrick Welman, Veiligheidsregio Twente

Coronacijfers

De coronacijfers in Twente blijven verder dalen, ziet de GGD Twente. "Het gaat de goede kant op", zegt Erik Maarsingh van de GGD Twente. "Het percentage positieve uitslagen in de testraat daalt heel langzaam. Het is dus belangrijk om de maatregelen nog een aantal weken vast te houden. Het einde is in zicht, met vaccineren als een heel mooi en belangrijk instrument."

Ook de Veiligheidsregio ziet dat het beter gaat in Twente, dat eerder nog een 'probleemregio' was met hoge aantal besmettingen. "We zien licht aan het einde van de tunnel. Dat licht is feller dan we een aantal weken geleden hadden verwacht. Maar het is aan onszelf om te bepalen hoe lang de tunnel nog zal zijn. Heel erg belangrijk dat we ons blijven houden aan de richtlijnen", aldus Welman.