Onderzoek gemeente Almelo onder dubieuze zorgaanbieders leidt tot vier gerechtelijke procedures

Dit blijkt uit antwoorden van het college van B en W op vragen van de PVV Almelo. Die vragen volgen op een recent spraakmakend rapport over criminele contacten tussen malafide zorgbedrijven en de georganiseerde misdaad. De foute zorgondernemers blijken vooral contacten in de hennepwereld te onderhouden, zo toont onderzoek aan.

Voor de PVV aanleiding opheldering te vragen over de situatie in de gemeente Almelo.

Signalen misstanden

Het college antwoordt dat Almelo bij de bestrijding van zorgfraude flinke hinder ondervond van corona. Zo lukte het niet om cliënten fysiek te spreken of waren dagbestedingen gesloten vanwege besmettingen. Niettemin is er onderzoek gedaan naar in totaal dertien zorgaanbieders. Aanleiding waren signalen over vermeende misstanden die bij de gemeente waren binnengekomen.

Daarbij ging het om zorgbureaus met PGB of WMO-cliënten of dagbesteding. Bij zes zorgbureaus bleek er niets aan de hand. Bij zeven zorgaanbieders loopt het onderzoek nog of is aanvullend onderzoek nodig, zo schrijven B en W.

Juridische procedures

Tegen vier zorgbureaus lopen intussen juridische procedures bij de rechtbank.

Bij zes doorgelichte zorgbureaus bleek er niets aan de hand. Overigens kan de gemeente met het oog op privacy geen namen noemen van de zorgaanbieders waar het om gaat.

Nieuw offensief

Het college antwoordt verder dat het voortaan vaker het Bibob-onderzoek wil inzetten als middel om twijfelachtige zorgaanbieders 'aan de voorkant' uitgebreid te kunnen checken. De gemeente Almelo kondigde eerder al dit nieuwe offensief in de strijd tegen de zogenoemde ondermijning aan.

Verder pleit het college vooral voor aangescherpte wetgeving. Dat moet vooral op landelijk niveau gebeuren zodat niet iedere afzonderlijke gemeente telkens opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. De strengere regels moeten er onder meer in voorzien dat het minder gemakkelijk wordt een zorgbureau te beginnen. Volgens de onderzoekers een van de belangrijkste oorzaken voor de huidige misstanden onder zorgaanbieders.

Verhaal gaat verder onder foto

De Almelose wethouder Eugène van Mierlo geldt als fel bestrijder van zorgfraude. (Foto: Rikkert Harink)

Verder wil Almelo dat de diverse betrokken instanties elkaar moeten kunnen waarschuwen tegen sommige zorgondernemers. De huidige privacywetgeving maakt dat onmogelijk. Wethouder Eugène van Mierlo (CDA) liet eerder al via RTV Oost weten dat Twente op dat gebied graag zou willen fungeren als proeftuin voor de rest van Nederland.

Reactie PVV

PVV-raadslid Sebastiaan Stöteler staat bekend als een kritisch volger van het college, maar zegt "erg tevreden" te zijn met de antwoorden: "Uit alles merk je dat Almelo er bovenop zit als het gaat om het probleem van de dubieuze zorgaanbieders. De ideeën over aanscherping van landelijke wetgeving stuur ik door naar onze fractie in Den Haag in de hoop dat die dit oppikt."