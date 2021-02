Laatste warme bakker van Westerhaar stopt er met pijn in het hart mee

Ooit telde veendorp Westerhaar maar liefst vijf warme bakkers. Daarvan was er nog maar één overgebleven. En nu houdt ook bakkerij Slomp het voor gezien. Als laatste der Mohikanen en met bloedend hart. "Maar er is nu eenmaal geen opvolger en dan houdt het op."

Het dreigt zo onderhand een uitstervend ambacht te worden, dat van warme bakker. Een métier dat vooral bekend is om z'n onregelmatige werktijden. Nadat recent ook al bakker Koehorst in Borne het voor gezien hield, gooien nu ook Arjan en Annemiek Marsman van bakkerij Slomp in Westerhaar de handdoek in de ring.

Kozakken

Het betekent het einde van een tijdperk. Het was namelijk opa Geert, die in 1941 bakkerij Slomp begon. Op exact dezelfde plek. Het kleine bakkerswinkeltje van weleer groeide uit tot een begrip in Westerhaar en wijde omgeving. Niet alleen vanwege het brood, maar vooral ook vanwege de kozakken en bereklauwen die gelden als grote specialiteit. En rond de jaarwisseling vliegen de oliebollen traditioneel als warme broodjes over de toonbank.

En dat terwijl Arjan eigenlijk van plan was wiskundeleraar te worden. Maar het bloed stroomde toch anders dan verwacht.

Uitgerekend in het jaar dat het bakkersechtpaar het 25-jarig jubileum viert, volgt echter binnenkort het afscheid. Noodgedwongen. In gang gezet nadat Arjan enkele jaren geleden werd getroffen door hartproblemen. Daarop besloot de warme bakker tot een afkoelingsperiode en deed hij het wat rustiger aan.

Geen opvolger

De broer van de bakker werkt ook in de zaak, maar hij kampt met rugproblemen. En de drie kinderen van Arjan en Annemiek zien het harde bakkerslabeur niet zitten. "Zodat we dus geen opvolger hebben", aldus Marsman. Waarop werd besloten het bijltje erbij neer te gooien. Op 1 maart, nota bene de datum waarop Arjans grootvader ooit de deuren opende.

Maar niet voordat ervoor is gezorgd dat de inwoners van Westerhaar ook in de toekomst zijn voorzien van smaakvol brood. Bakker Slomp leverde al aan supermarkten in omliggende gemeenten. Dit wordt nu overgenomen door een bakkerij uit Emmen, die waarschijnlijk straks ook brood gaat leveren aan de supermarkt om de hoek bij Slomp.

Achtbaan

Ze zijn beiden rond de vijftig en daarmee nog veel te jong om al achter de geraniums plaats te nemen. Annemiek heeft intussen al een andere baan: virtual assistant. "Iets totaal anders, maar wel een baan voor de toekomst." Arjan is er nog niet helemaal uit wat hij straks wil. "We zijn nu eerst in deze achtbaan gestapt. En zien nog wel wat er op ons afkomt."