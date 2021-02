Wie liet een bushokje in Zwartsluis exploderen? Politie zoekt inzittenden donkere Mercedes

Op 1 januari, iets voor half acht 's ochtends klonk er een keiharde knal aan Het Singel in Zwartsluis. Overal lagen glasscherven van het opgeblazen bushokje van halte 'Bejaardencentrum'. Het rondvliegend glas beschadigde ook het dak van een schuurtje van de bewoners die achter de bushalte wonen.

"Gelukkig was er toen niemand buiten, anders hadden er gewonden kunnen vallen", vertelt wijkagent Johan Bouma. "Dit bushokje is met zwaar en illegaal vuurwerk opgeblazen. De ruiten lagen eruit en ook het posterdisplay is helemaal vernield."

Tekst gaat verder onder de video

Vlak na de explosie is een donkere Mercedes gezien. "Een model sedan", aldus Bouma. "Wij willen natuurlijk graag weten wie er in die auto zaten. De auto reed na de explosie in de richting van de Zomerdijk/Blauwehandseweg. Bij het wegrijden reed een andere auto, mogelijk een station, achter de Mercedes. We willen ook graag in contact komen met deze inzittenden."

Tips?

Heb je op 1 januari tussen zeven uur en half acht iets opvallends gezien aan Het Singel in Zwartsluis? Heb je camerabeelden? Laat het dan weten.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Zwartewaterland een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000