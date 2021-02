Speeltuin Zwolle zwaar gedupeerd door roof gereedschap uit container, daders zijn gefilmd

De vrijwilligers van de vereniging hebben hun hoop gevestigd op de beelden van de camera's op het terrein, die de diefstal hebben vastgelegd. Daarop is te zien dat die nacht rond drie uur een donkere bestelbus door de De Ruyterstraat rijdt. Vermoedelijk is dat een Renault Traffic of een Opel Vivaro. Daarna zijn twee mannen bij de speeltuin te zien, terwijl het busje verder rijdt.

Tekst gaat verder onder de video

Niet veel later slepen twee mannen met de oranje zitmaaier over het terrein. Het busje is dan vermoedelijk een rondje rond de speeltuin gereden, want die staat nu met de lampen aan op de parkeerplaats. De daders rijden vervolgens met het busje weg via de Kortenaerstraat.

Crowdfunding

Inmiddels is de buurt een crowdfundingsactie gestart om nieuw gereedschap voor de vereniging te kunnen betalen. De teller staat op ruim 3000 euro.

Ondertussen is de politie op zoek naar de daders en het gereedschap. Herken je de mannen? Weet je waar die gereedschappen gebleven zijn? Alle informatie is welkom.

Tips?

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Zwolle een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000