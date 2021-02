Politie zoekt fietser die vrouw (59) in Dedemsvaart beroofde

De 59-jarige vrouw liep op vrijdag 11 december ter hoogte van de Action aan de Markt in Dedemsvaart toen de man haar tas hardhandig van haar schouder trok. Daarna fietste hij meteen weg richting De Wisseling en de Moerheimstraat. Daarna is hij vermoedelijk over de Nieuwe Wijk gefietst.

De tas van de vrouw is teruggevonden aan de Israëlstraat in Dedemsvaart. Alles zat er nog in, behalve geld. Volgens de politie komt de fietser mogelijk uit het dorp. Hij is jong, rond de 18 jaar en droeg toen een opvallende jas. Vermoedelijk een ski-jas van het merk Mountain Peak, die te koop is bij Scapino.

Tips?

Herken je de fietser die de vrouw heeft beroofd?

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Hardenberg een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000