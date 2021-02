Plannen voor zonneveld in Bentpolder bij Vollenhove

Ontwikkelaar Solarfields wil in de Bentpolder bij Vollenhove een zonneveld realiseren. Het gaat om ongeveer 11,4 hectare op grond van een recreatieondernemer. De lokale Coöperatie Steenergie wordt 50 procent eigenaar om zo niet alleen de lasten, maar ook een deel van de lusten in de eigen regio te houden. Het plan stuit op verzet. Er is een petitie opgestart tegen de plannen.

De achterban van de lokale Steenwijkerlandse energiecoöperatie is niet meteen voor zon op land, maar als het moet, dan maar beter samen. Met die insteek is samen met de ontwikkelaar overlegd om voor vijftig procent eigenaar te worden.

Handschoen oppakken

"We willen vijftig procent eigenaar zijn van de ontwikkelings-BV, maar ook voor de helft eigenaar in de exploitatie. Dat betekent ook voor de helft zeggenschap en een grote invloed op de inkleding en aankleding", vertelt Jos Lok, ambassadeur van de coöperatie Steenergie. "De grond is inmiddels gecontracteerd, de netwerkaansluiting voorhanden en het past binnen het beleid van de gemeente Steenwijkerland. Als we nu niet de handschoen oppakken, dan wordt het vóór ons gedaan en dat moeten we voor zijn. We moeten zorgen dat de lusten in het gebied blijven."

Adana Arojon van Solarfields bevestigt dat het eigendom en de exploitatie gedeeld gaat worden. "Dit doen we vaker in ons land. Dat zorgt ook voor lokaal draagvlak." Dat lokale draagvlak niet overal aanwezig is, blijkt uit de opgestarte petitie tegen de plannen.

Beginfase

"Het begint bij de omwonenden", zegt Hennie Luten, verbonden aan coöperatie Steenergie. Vanuit haar ervaringen met de opstart van energiecoöperaties, onder andere Wij Duurzaam Staphorst in Staphorst, helpt ze Steenergie. "We hebben afgelopen vrijdag en zaterdag de mensen die uitkijken op de Bentpolder gesproken. Zij moeten eerst persoonlijk op de hoogte worden gebracht."

"Verdere communicatie met Belangenvereniging Vollenhove Stad en energiecoöperatie Voorst en Wieden gebeurt deze week. De week erop zijn we van plan alle inwoners van Vollenhove te voorzien van meer informatie. We zitten nog aan de beginfase."

Gemeente Steenwijkerland heeft beleidskaders gemaakt voor de ontwikkeling van 125 hectare zon op land. Dit bod heeft ze ook ingebracht bij de Regionale Energie Strategie waar de gemeente gezamenlijk met tien andere gemeentes de regio West-Overijssel in is vertegenwoordigd. Alle regio's samen hebben de opdracht vanuit het Klimaatakkoord 35 TWh op te wekken in 2030. Beide partijen zijn er dan ook van overtuigd dat het gaat lukken. Immers het valt binnen het gemeentelijk beleid.

Samen met eigen bevolking

De Coöperatie Steenergie wil voor en door inwoners van Steenwijkerland kartrekker zijn in de transitie naar een energie neutrale gemeente. De coöperatie wil niet afwachten op derde partijen die het doen, maar samen met de eigen bevolking duurzame energieprojecten opstarten, zodat het rendement in de gemeenschap blijft. Dit zonneveld is het eerste project van Steenergie. De coöperatie verwacht ook ooit windmolens in Steenwijkerland te bouwen, maar vooralsnog is dat nog toekomstmuziek.