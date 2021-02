Tieners terroriseren wijk in De Krim: 'Ik zeg maar niks, want anders vliegt er bij mij een steen door de ruit'

Al maanden is het onrustig in De Krim: een groep tieners zorgt voor flinke overlast in de wijk. Inmiddels zijn de gemoederen zo hoog opgelopen, dat er onlangs een steen bij een buurtbewoner door de ruit is gegooid.

Een kleine rondgang door de wijk leert dat de jongeren al geruime tijd de wijk terroriseren. "Het begon in de zomer, maar de afgelopen weken is het een stuk erger geworden", zegt een buurtbewoner die anoniem wenst te blijven. "Een groep tieners steekt hier vuurwerk af, ze belagen buurtbewoners die door de straat lopen en gooien voorwerpen tegen ruiten aan. Senioren durven hier niet eens meer op straat te lopen!"

'Tijd voor een goed gesprek'

De politie is op de hoogte van de problemen in de wijk. "Het zijn jongeren van 12 tot ongeveer 16 jaar oud. We kennen deze groep jongeren en we werken samen met de jeugdwerker van de gemeente en hebben contact met de ouders over deze situatie", laat een woordvoerder van de politie weten. "De ene heeft een goed gesprek met de ouders nodig en bij de ander zal een stevigere begrenzing nodig zijn."



Buurtapp

Inmiddels zijn er in de wijk diverse initiatieven opgestart om een oogje in het zeil te houden. "Ze trappen vooral overdag rotzooi. Door de avondklok zijn ze 's avonds binnen. Wat mij betreft blijft die avondklok dus nog even van kracht", vertelt een buurtbewoner.

Een specifieke woning in de wijk is vaker doelwit van vernielingen. Buren hebben daarom afgesproken om voor de ingang van de avondklok de gordijnen wat langer open te houden. "Als we iets verdachts zien, gaat dat snel rond in onze buurtapp. Dan komen we naar buiten en vertellen we ze dat ze weg moeten wezen."

'Straks ben ik aan de beurt'

Op Facebook delen de buurtbewoners hun zorgen over toenemende incidenten in de wijk. Die berichten hebben er meerdere keren voor gezorgd dat de afzenders van die berichten het doelwit werden. "In de Julianastraat heeft onlangs iemand iets geschreven op Facebook. Vlak daarna werden er stenen en aardappelen tegen de ruiten gegooid. Daarom wil ik er nu ook niet zo veel over zeggen, anders vliegt er straks bij mij een steen door de ruit."