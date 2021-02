Met VR-bril op ontdekking door je nieuwe school: Zwols experiment als vervanger van open dag

Met een VR-bril op je neus, vanaf de bank thuis, door je nieuwe school banjeren. Stichting Agnieten College, een cluster van zeven scholen voor voorgezet- en beroepsonderwijs in de regio Zwolle, maakt het mogelijk. De school heeft via het Zwolse Pink Unicorn 3000 virtual reality brillen aangeschaft, om basisschoolleerlingen een levensechte virtuele tour door de school te bieden. Vanwege corona kunnen de traditionele open dagen namelijk niet doorgaan.

De brillen bieden een leuk en speels alternatief voor de honderden basisschoolleerlingen en hun ouders, om op een virtuele manier toch kennis te maken met de school. "Als je de bril op hebt, lijkt het of je midden in de school staat. Je kunt 360 graden om je heen kijken en maakt kennis met docenten en het interieur van de school", zegt Jan Dobben van Stichting Agnieten College.

3000 VR-brillen

"De brillen zijn uitgedeeld op zo'n 54 regionale basisscholen waar normaal gesproken onze leerlingen vandaan komen. Het is een poging om ze samen met hun ouders toch een klein beetje te helpen bij de keuze voor de school waar ze na groep acht van het basisonderwijs naar toe willen."

Eén van de leerlingen die de bril heeft getest is de 10-jarige Bobby Kamphuis. Samen met haar vader heeft ze de filmpjes van de verschillende scholen inmiddels bekeken.

"Ik vind het leuk en leerzaam", zegt Bobby. "Ik let er vooral op of het er een beetje leuk uitziet qua kleuren en lokalen." De aankleding van de schoolkantine en de sportzalen kunnen daarbij vooral rekenen op haar interesse. Want pauzes en sporten vindt ze belangrijke activiteiten op school.

'Waar voel ik me thuis?'

Ook haar vader Joeri Kamphuis is enthousiast over de VR-bril die ze van school mag lenen. "Op deze manier kunnen we toch een kleine rondleiding krijgen in haar toekomstige nieuwe school".

"Maar het is niet optimaal", vult Jan Dobben aan. "Ze missen wel een proces. Kinderen missen samen met hun ouders het proces van 'waar voel ik me thuis?'. Het is natuurlijk ook wel een hele belangrijke stap die ze doen. Een punt zetten achter je basisschooltijd en door naar het voortgezet onderwijs, dat is nogal wat", aldus Dobben.

Gemis open dag groot

"Normaal gesproken ontvangen we tijdens de open dagen honderden leerlingen, die dan fysiek kunnen ervaren hoe de nieuwe school eruit ziet, welke vakken er gegeven worden en welke docenten er rond lopen. Met de virtuele brillen proberen we dat gemis een klein beet je op te vangen, maar dat dat heel anders voelt, dat klopt", zegt de school directeur.

Dat gemis ervaart ook de vader van de 10-jarige Bobby. "Je wil als ouder heel graag met docenten praten, hoe geven ze les? En hoe zijn ze in het contact met de kinderen?"

"We zijn nu een beetje aan het zweven, gaat mijn kind een keuze maken op basis van vriendjes die ook naar een bepaalde school gaan? Of maken we straks een keuze op basis van talent. Daarin merk ik wel dat de keuze momenteel meer gebaseerd is op lucht dan op doordachte adviezen van docenten uit basis- en voortgezet onderwijs."

In ieder geval zijn alle betrokken wel blij dat de basisscholen volgende week weer opengaan. De 3000 brillen liggen dan in verschillende klassen van de basisscholen klaar voor gebruik. Leerlingen kunnen daardoor straks met hun eigen docent kijken welke virtuele tour het beste aansluit bij de hun toekomstige leerroute.