Deventer wil 3,7 miljoen uittrekken voor daklozenopvang, omwonenden willen eerst evaluatie van de overlast

De opvang voor daklozen en verslaafden in Deventer is toe aan een grondige renovatie.

De gemeenteraad van Deventer praat woensdagavond over het plan om de opvang voor daklozen en verslaafden in de Polstraat grondig te renoveren en verbouwen. Het gemeentebestuur wil daar 3,7 miljoen euro voor uittrekken. Omwonenden willen dat de gemeente wacht op een evaluatie, vanwege de ervaren overlast.

De dag- en nachtopvang zit al ruim vijftien jaar in de Polstraat, in het centrum van Deventer. Omwonenden die zijn verenigd in de Belangenvereniging Polstraat, constateren dat de overlast is toegenomen - onder meer doordat de problematiek van de cliënten is veranderd.

Overlast toegenomen

Ook heeft de straat zelf een andere functie dan voorheen. "Er wordt nu in de straat meer gewoond dan en paar jaar geleden, toen hier in de straat nog vooral kantoren waren", zegt Nieck Eppink van de bewonersvereniging. Ook het vlakbij geleden Grote Kerkhof is van karakter veranderd, nu dat niet meer als parkeerplaats wordt gebruikt. "Daardoor wordt er meer overlast ervaren."

Er is nooit geklaagd over overlast. Het is dus vijftien jaar goed gegaan. Carlo Verhaar, wethouder gemeente Deventer

De toegenomen overlast is volgens de omwonenden niet alleen reden om eerst te evalueren, maar ook om te kijken of de Polstraat überhaupt nog wel de beste plek is voor de opvang. Maar het gemeentebestuur vindt dat niet nodig,

Het gaat al vijftien jaar goed

Volgens wethouder Carlo Verhaar (GroenLinks) heeft de overlast van het laatste jaar te maken met corona, en is er ook al op geacteerd. De overlast is dus niet structureel. Volgens Verhaar is er sinds de komst van de opvang in de Polstraat ruim vijftien jaar geleden, altijd goed overleg geweest met de omwonenden. "Er is nooit geklaagd over overlast. Het is dus vijftien jaar goed gegaan."

De gemeenteraad moet de verbouwplannen nog goedkeuren. De 3,7 miljoen euro wordt deels betaald van geld dat de gemeente als reserve heeft voor maatschappelijke opvang.

Meer subsidie

Ook betalen zorginstellingen Tactus en IrisZorg mee. Dit doen zij via een huurverhoging. In ruil voor de verhoging wordt de subsidie die ze krijgen verhoogd. "Dat is een gebruikelijke systematiek", zegt Verhaar. Volgens de wethouder is Deventer straks een normaal bedrag kwijt voor de opvang.