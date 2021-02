Voetbalclubs reageren op routekaart KNVB: "Komt een beetje naïef over"

Het lijkt eigenlijk te mooi om waar te zijn. Want de KNVB hanteert naast de genoemde uiterste startdatum ook een minimale voorbereidingsperiode waarin zonder beperkingen getraind kan worden (vanaf risiconiveau ‘ernstig’) van 4-5 weken.

Trainen zonder beperkingen zou in dat geval mogelijk moeten zijn vanaf 10 maart. En daar wringt de schoen, aangezien demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge gisterenavond bekendmaakten dat de huidige lockdown in ieder geval nog tot 2 maart wordt voortgezet.

Naïef

"Dat komt inderdaad wat naïef over, gezien ook het feit dat er door de experts volgens mij een derde coronagolf wordt verwacht", zegt Peter Visser, hoofd voetbaltechnische zaken van derdedivisionist HSC'21. In Rijssen is men iets milder, maar ook daar overheerst de twijfel. "Het is onzeker, maar dit biedt in ieder geval een klein beetje perspectief. Als het kan móét er weer gevoetbald worden. Niemand zit te wachten op wéér een gestaakt seizoen", vult Excelsior'31-voorzitter Harald Eertink aan.

Voorbereidingsperiode

Visser zet eveneens zijn vraagtekens bij de genoemde voorbereidingsperiode van 4 à 5 weken. "Dat druist in ieder geval in tegen de visie van veel trainers, die na een lange onderbreking als deze zeker zes tot acht weken nodig denken te hebben om hun selecties weer wedstrijdfit te krijgen. Bij een kortere voorbereiding wordt gevreesd voor vele blessures. Dit zou dan dus een kwestie van kiezen of delen zijn."

HHC Hardenberg, de hoogst spelende amateurclub uit onze provincie, vindt een ruime maand ter voorbereiding meer dan voldoende. "Ons eerste elftal traint nog steeds door, in duo's. Dat vergt veel creativiteit en enthousiasme, maar vier à vijf weken is voor ons prima", stelt Bert Beun, de voorzitter van de tweededivisionist.

HHC Hardenberg (Foto: Orange Pictures)

Regio Cup

Mocht 10 maart uiteindelijk toch te vroeg blijken en er een definitieve streep gaan door de competities, dan is de Regio Cup het alternatief. Kleinschalige regionale competities zodat er, als de coronamaatregelen het weer toelaten, weer gevoetbald kan worden. "Als er geen competitie kan worden afgewerkt is de Regio Cup een prima optie om publiek te boeien en spelers toch op niveau te laten spelen", vervolgt Beun.

In Haaksbergen denkt men er hetzelfde over. "Er is in een eerder stadium al contact geweest met bijvoorbeeld onze samenwerkingspartner DETO, maar ook met clubs als Excelsior'31 en SC Genemuiden. Voor een door de KNVB georganiseerde Regio Cup staan wij uiteraard in eerste instantie ook open", klinkt het uit de mond van Visser.

Team Jumbo-Visma

Excelsior'31-preses Eertink deelt de mening van Beun en Visser, maar wil zich nog niet te snel neerleggen bij een gecancelde competitie. "Maar het besef dat die kans er is, is er natuurlijk wel. Zo lang er hoop is, moet je ervoor gaan. Want anders kun je er beter mee stoppen. Ik vergelijk het een beetje met Team Jumbo-Visma. Volgens mij waren zij de enige wielerploeg die het écht goed voor elkaar hadden toen de Tour de France begon."

Wordt er binnenkort weer gejuicht bij Excelsior'31? (Foto: Orange Pictures)

Leden

Ondanks alle coronasores houden Excelsior'31, HHC en HSC'21 zich staande in crisistijd. Ledenaantallen blijven nagenoeg gelijk en ook de meeste sponsoren zijn niet afgehaakt. "Ik zeg altijd: wij hebben leden, geen klanten. Maar we hebben er ook niets aan als wij één van de weinige clubs zijn die hier goed doorheen komen", aldus een realistische Eertink.

Het slotwoord is voor Visser. "Iedereen snakt naar weer een paar leuke voetbalpotjes, om nadien nog even met elkaar de kantine in te duiken", vat hij het gevoel van menig voetballiefhebber tot slot in één zin samen.