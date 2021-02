Kabinet moet grenswerkers ondersteunen: "Kan niet zo zijn dat ondernemers door administratieve toestand gestraft worden"

Het kabinet moet alles op alles zetten om grenswerkers, die in Nederland ondernemen maar in Duitsland of België wonen, te ondersteunen. "Het gaat om mensen die net over de grens wonen, in Nederland een bedrijf hebben en belasting betalen, maar geen recht hebben op inkomenssteun", zegt Hilde Palland. Het CDA-Tweede Kamerlid diende samen met Gijs van Dijk van de PvdA een motie in die unaniem werd aangenomen.

"De steun moet", zegt Palland. "Het zijn Nederlandse ondernemers, die getroffen worden door corona. Maar omdat ze net over de grens wonen, wat best gebruikelijk is in Nederland, vallen ze tussen wal en schip." Het is niet de eerste keer dat er aandacht is gevraagd voor deze groep ondernemers, nu moet het kabinet de grenswerkers dus gaan steunen.

Administratieve toestand

Het is eigenlijk een administratieve toestand waar de ondernemers in het grensgebied slachtoffer van zijn, legt Palland uit. "Nederland heeft ervoor gekozen het steunpakket zo op te bouwen dat een voorwaarde is dat je in Nederland woont. Maar Duitsland en België hebben er juist voor gekozen te kijken naar waar je onderneemt en op basis daarvan krijg je steun."

"Dus Duitsers en Belgen die in Nederland wonen en in eigen land ondernemen, hebben dubbel recht op steun, maar een Nederlander die over de grens woont en in Nederland onderneemt krijgen nergens steun."

Straffen

De Europese Commissie heeft Nederland eerder al om uitleg gevraagd over de opzet van de steunmaatregelen. Maar Nederland wees naar Duitsland en België die de regels maar moesten aanpassen. Demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid raadde de Tweede Kamer zelfs af om in te stemmen met de motie van Palland en Van Dijk. Steun geven aan mensen die in andere landen wonen mag niet, zei hij.

De Tweede Kamer legde dat advies dus naast zich neer. "Als ze (het kabinet, red) zien dat Nederlandse ondernemers getroffen worden, dan niet de conclusie zijn dat er niks wordt gedaan", aldus Palland. Een ondernemer mag volgens haar, en dus ook volgens de rest van de Tweede Kamer, niet gestraft worden door een administratieve toestand.