Veiligheidsregio IJsselland over afhalen bij winkels: "Maak het niet te gezellig"

In de Veiligheidsregio IJsselland maken burgemeesters zich zorgen over de beperkte opening van winkels vanaf 10 februari. Volgende week woensdag mogen winkeliers hun waar aan de deur laten afhalen. De producten moeten dan wel minimaal vier uur daarvoor online besteld zijn. In het Veiligheidsberaad hebben de burgemeesters eerder al laten weten dat ze zich afvragen hoe deze beperkte openstelling te handhaven is.

Kraampjes voor de deur

Er zijn signalen dat winkeliers voor de ingang kraampjes op willen zetten en de burgemeesters vrezen dat het té gezellig gaat worden. "Het moet niet te druk worden of zo krap dat de anderhalve meter niet te waarborgen is", zegt Ron König uit Deventer. König is vice-voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland, waar naast Deventer en Zwolle nog negen andere gemeenten toe behoren.

In het afgelopen jaar is het aantal online verkopen enorm gestegen. Winkeliers die daar niet op ingericht waren, hebben de inhaalslag inmiddels kunnen maken. De verwachting is dat veel winkels daarom de deur zullen openen om de bestellingen af te kunnen geven. Het is niet de bedoeling dat mensen de winkels in gaan, je kunt straks alleen afhalen.

Sommige winkelstraten zijn nu al krap, zorg dat het niet zo krap wordt dat je er niet meer doorheen kunt Ron König, Veiligheidsregio IJsselland

Geen opstoppingen

"Wat we willen voorkomen is dat er rijen en opstoppingen ontstaan. Het is dus van belang dat mensen zich aan de regels houden." De veiligheidsregio richt zich niet alleen tot de winkeliers maar ook tot het publiek. "Zorg dat het niet te druk wordt. Sommige winkelstraten zijn nu al krap, zorg dat het niet zo krap wordt dat je er niet meer doorheen kunt."

"En ga ook niet met z'n allen gezellig winkelen want dat is het niet. Het is in je eentje iets ophalen dat je minimaal vier uur daarvoor hebt besteld, dus het is ook niet een traditionele winkelavond ofzo."