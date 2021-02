Lockdown Open Up: live tv-show voor Zwolse vmbo-leerlingen in coronatijd

Achter de voordeur is soms van alles aan de hand waar lang niet altijd zicht op is. Toch krijgt de gemeente Zwolle steeds meer signalen dat jongeren vastlopen in deze lockdown-periode. Het ontbreken van sociale contacten, bijna nergens naartoe kunnen en vooral het vele thuisblijven is soms problematisch. Om iets positiefs te brengen heeft de gemeente Zwolle een project gefinancierd voor een tv-show speciaal voor scholieren in het vmbo-onderwijs.

Interactief

De Lockdown Open Up-show is ontstaan uit een samenwerking tussen Think op School, Kunsteducatie Nederland en Dwars Producties. De live shows worden gepresenteerd door Willem Alkema. In de studio praat hij met de leerlingen, docenten en diverse deskundigen. Via een chat kunnen de leerlingen vragen stellen en meepraten. Het is de bedoeling dat het gezelligheid moet brengen bij de jongeren thuis. Maar ook gaat er iets educatiefs van uit.

Hulp

Naast de quizjes en een hoop gezelligheid kunnen jongeren in het programma vertellen wat hun problemen zijn. Het kan gaan over bijvoorbeeld het moeilijk kunnen concentreren omdat er meer familieleden thuis zijn. Ook bepaalde vormen van huiselijk geweld als gevolg van de lockdown komen voor. Tijdens de shows wordt uitgelegd hoe er hulp kan worden geboden en waar iemand met problemen terecht kan.

Ouders

Het eerste programma staat voor vanochtend gepland om elf uur voor de bovenbouw en om vier uur vanmiddag voor de onderbouw. Ook is er een speciaal programma gepland voor de ouders. Morgen en komende maandag en dinsdag staan op de zelfde tijden nieuwe afleveringen gepland.