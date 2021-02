Overijssel kan zich opmaken voor misschien wel twintig centimeter sneeuw op zondag

RTV Oost-weerman Martin Bosch durfde vanmorgen op Radio Oost de voorspelling wel aan. "Er gaat wel veel sneeuw vallen, vooral op zondag is dat het geval." Die sneeuw gaat ook overlast veroorzaken, want de temperaturen zijn zodanig dat de sneeuw meerdere dagen blijft liggen.

En ook maandag en dinsdag lijkt het te gaan sneeuwen "We krijgen echt een serieuze kou-inval zoals we die in jaren niet gezien hebben." Volgens Bosch hadden we in 2010 voor het laatst een vergelijkbaar scenario.

'Het gaat winteren'

"Het gaat dit weekend flink vriezen en volgende week ziet het er winters uit, met vooral op zondag heel veel sneeuw, misschien wel twintig centimeter."

Bosch is over het algemeen vrij voorzichtig met dit soort extreme voorspellingen, maar hij denkt dat het toch echt gaat gebeuren. "Het lijkt er op. Steeds meer modellen wijzen in dezelfde richting. Dan mag je de teugels wel wat laten vieren. Ik denk dat het wel gaat winteren, ja."

Terug naar 2010

Met het geheugen van Martin Bosch is weinig mis. Een zoektocht in de archieven van RTV Oost levert mooie plaatjes op uit Denekamp, waar op 19 december 2010 volop werd gelanglauft, nadat het ook flink had gesneeuwd. Ook in Enschede, op de borstelbaan bij recreatiepark Het Rutbeek, werd toen volop geskied.

Een telefoontje naar café-restaurant 't Wubbenhof in Denekamp, dat op internet ook te vinden is onder de naam Twents Langlaufcentrum, leert dat langlaufen er komende week niet in zit.

"Er zijn geen loipes uitgezet", meldt de vrouw die de telefoon opneemt. "Normaal zetten we die routes al in de zomer uit." Dat is nu niet gebeurd, dus kan er ook niet gelanglauft worden.

Ik heb gehoord dat er twintig centimeter wordt verwacht, dan zijn de borstels wel bedekt Luuk, skicentrum Moser

Wintersport in coronatijd

Bovendien gooit corona roet in het eten. Want hoe ga je zo'n dagje langlaufen in Twente veilig organiseren als mogelijk honderden mensen zich melden om de besneeuwde Twentse natuur in te trekken?

Bij skicentrum Moser in Enschede weten ze wel hoe dat moet, aangezien ze nu niet anders doen. De bezoekers skiën nu alleen op borstels naar beneden in plaats van over echte sneeuw, vertelt Luuk die bij het skicentrum werkt.

Langlaufen in 2010 in Denekamp (Foto: Archief RTV Oost )

Er worden elke week groepslessen voor kinderen gegeven. Ouders kunnen dan, als ze dat willen, vrij skiën. Ook komen leerlingen van de verschillende ROC's in de regio naar het skicentrum. Ook kunnen mensen proeflessen nemen.

Borstels bedekt

"We hebben nog geen extra aanmeldingen", vertelt Luuk die uiteraard ook de weersverwachtingen heeft gezien. Of mensen ook echt in de sneeuw van de berg af kunnen skiën, hangt af van hoeveel er uiteindelijk gaat vallen. "Ik heb gehoord dat er twintig centimeter wordt verwacht, dan zijn de borstels wel bedekt", zegt Luuk.

Skiën in Enschede in 2010 (Foto: Archief RTV Oost)

Maar ook als het minder is dan die twee decimeter, mag dat de pret niet drukken. Het wordt zeker wit in de provincie en dan is het uitzicht vanaf de baan bij het Rutbeek natuurlijk wel mooi winters.

"Dan zijn er ook vaak meer bezoekers", zegt Luuk, die dus nog wel meer aanmeldingen verwacht. Ook omdat vanwege corona veel mensen die normaal op wintersport gaan, dit jaar niet kunnen.

Het geeft een heel ander plaatje Luuk, skicentrum Moser

Eerst reserveren

Vanwege corona is alles bij het skicentrum strak geregeld en kan er van vrijblijvend skiën geen sprake zijn. "Wie wil komen, moet eerst reserveren", legt Luuk uit. En er kunnen veel minder mensen van de baan gebruik maken dan in normale tijden het geval is.

Luuk heeft er in ieder geval wel zin in, in die sneeuwval. "Het geeft een heel ander plaatje."

De sneeuwchaos in 2005 (Foto: Wouter Schoot)

25 november 2015

Wie denkt aan sneeuw in Overijssel, denkt ook aan 2005. Onlangs stond RTV Oost nog uitgebreid stil bij die memorabele 25-ste november toen er vanwege sneeuwval grote problemen ontstonden op de weg, maar ook in Haaksbergen waar de stroom uitviel en inwoners zich een weekend moesten redden met bijvoorbeeld aggregaten.

Of het ook dit jaar een chaos wordt, valt moeilijk te zeggen. Dat hangt helemaal af van hoeveel sneeuw er valt, maar Martin Bosch denkt wel dat het zoveel kan worden dat de sneeuw zeker overlast zal veroorzaken.