Gebroeders Oosting drie jaar langer bij Apollo 8

De Oostings zijn op dit moment bezig aan hun vijfde seizoen bij Apollo. Onder hun leiding promoveerde de ploeg enkele jaren geleden naar de eredivisie, waarin het momenteel op de tweede plek staat.

Blijven bouwen

"We zijn natuurlijk erg blij dat we komende jaren kunnen blijven bouwen aan deze prachtige club. We hebben al heel mooie stappen gemaakt met sportieve hoogtepunten, waarin we succesvolle momenten hebben beleefd", aldus Thijs. "Het is natuurlijk extra bijzonder dat we dit kunnen doen bij de club waar we zijn opgegroeid en in de plaats waarin we zelf wonen. We zijn blij met het vertrouwen dat we gekregen hebben van het bestuur om onze verdere plannen uit te werken", vult Bart aan.

Strijden voor kampioenschap

Ook manager Roy van den Berg en datascout Maarten Hulsman tekenden voor drie jaar bij. "Apollo 8 staat voor vriendschap, trots en ambitie. Thijs, Bart, Roy en Maarten dragen die waarden uit en daar zijn we als vereniging trots op", zegt voorzitter Bart Velner van de commissie rondom 'Dames 1' van Apollo. "We zijn dan ook erg blij dat we in de komende jaren samen met de staf van Dames 1 onze ambities en plannen gaan uitwerken. Strijden voor het kampioenschap en Europees volleybal spelen in Borne."

Opleiden voor nationale team

"In de komende jaren bouwen we door aan ons sportieve programma, dat topsportwaardig genoemd kan worden", laten de coaches weten. "We zijn er trots op dat Apollo 8 één van de beste jeugdopleidingen heeft en dat wij onderdeel zijn van deze vereniging. Het zou mooi zijn als de uitzonderlijk getalenteerde meiden hun volleybalopleiding in Nederland afronden. Apollo 8 Dames 1 moet in dat opzicht een eindstation in Nederland zijn, waarna zij bij een buitenlandse club de volgende stap kunnen maken. Via deze weg hopen wij speelsters op te leiden die over enkele jaren in het nationale team te bewonderen zijn."