FC Twente lastige klip voor PSV, Heracles aast op Limburgse primeur, alle ballen op Reza bij PEC

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

Fortuna Sittard – Heracles

Heracles aast in Limburg op een primeur: nog nooit wonnen de Almeloërs een eredivisiewedstrijd bij Fortuna.

Tijdens de laatste ontmoeting in augustus 2019 was Heracles er wel dichtbij. Diep in blessuretijd wees arbiter Kevin Blom naar de stip na een handsbal van Mauro Junior, tot woede van alles dat uit Almelo kwam. Mark Diemers benutte de strafschop zodat de 0-1 op het scorebord verdampte naar 1-1.

De historie wijst uit Heracles het altijd lastig heeft bij Fortuna. In de Eerste Divisie won Heracles sinds 1969 maar drie keer, toevalligerwijs alle drie met 0-3. De laatste Almelose zege is alweer 16 jaar geleden toen Roel Buikema, Peter Reekers en Thijs Sluijter scoorden.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur

Een handsbal van Mauro Jr leverde Fortuna vorig seizoen een strafschop op, waaruit de gelijkmaker werd gescoord (Foto: Orange Pictures)

PSV – FC Twente

FC Twente is op dreef in uitwedstrijden, al zes keer op rij werd gewonnen of gelijkgespeeld. PSV heeft nu drie keer achter elkaar kostbare punten verspeeld tegen FC Twente. Vorig seizoen werd het zowel in Eindhoven als Enschede 1-1 en diezelfde uitslag prijkte ook dit seizoen in De Grolsch Veste op het scorebord.

Vorig seizoen knalde Haris Vuckic vier minuten voor het einde de 1-1 prachtig achter PSV-doelman Lars Unnerstall toen Twente op bezoek ging in het Philips-stadion.

Een historische zege, en tevens de laatste, boekte FC Twente in maart 2012 bij PSV: 2-6. Na veertig minuten was het 0-4 door goals van Ola John, Willem Janssen, Peter Wisgerhof en Luuk de Jong. Na rust maakten Leroy Fer en opnieuw Willem Janssen het zestal vol.

Dat was pas de vierde overwinning bij PSV. In 1967 was Dick van Dijk met twee treffers de grote man (1-2), in 1973 maakte René Notten de winnende (0-1) en in 2010 bezorgde Nacer Chadli Twente de 0-1 zege.

Aftrap: zaterdag 16.30 uur

Vorig seizoen maakte Reza vier treffers tegen RKC, als invaller (Foto: Orange Pictures)

PEC Zwolle – RKC

Alle ballen op Reza Ghoochannejhad is het devies bij PEC Zwolle tegen RKC. De Iraniër die de laatste weken vier keer scoorde als invaller, was groots op dreef tijdens het laatste bezoek van de Waalwijkers aan Zwolle.

In dat duel (15 september 2019) debuteerde Ghoochannejhad tien minuten na rust bij PEC met een invalbeurt. Tussen de 60ste en 88ste minuut scoorde hij vervolgens vier keer waardoor PEC met 6-2 won.

De kans dat het 0-0 blijft in Zwolle is niet groot. PEC kreeg nu al zes duels op rij minimaal één goal tegen en die teller staat bij RKC al op tien duels.

Aftrap: zaterdag 18.45 uur

Jacob Mulenga (Foto: Orange Pictures)

Eindhoven – Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles zag deze week een prachtige ongeslagen serie in rook opgaan; de thuisnederlaag tegen Volendam betekende de eerste verliespartij sinds 1 december vorig jaar.

Maar de reeks van vier gewonnen uitwedstrijden is nog altijd de beste in het betaalde voetbal en die kan dus worden verlengd bij Eindhoven.

De ontmoeting thuis eerder dit seizoen (3-0 voor Go Ahead) kende een heus clubrecord. De 36-jarige Jacob Mulenga debuteerde met een goal en werd daarmee de oudste doelpuntenmaker namens Go Ahead in het betaalde voetbal. Dat record heeft hij zelf inmiddels alweer ‘verbeterd’.

Aftrap: vrijdag 18.45 uur

Alle duels zijn live te volgen via de Oosttribune op RTV Oost.