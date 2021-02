Woningcorporaties Noord- en Oost Nederland willen ministerie voor Wonen en Leefbaarheid

Veertig woningcorporaties in Noord- en Oost-Nederland roepen het volgende kabinet op om een ministerie voor Wonen en Leefbaarheid in te stellen. Volgens de corporaties staat de leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten onder druk en is er geen regie om hiermee aan de slag te gaan.

De nieuwe minister voor Wonen en Leefbaarheid moet volgens de corporaties twee opdrachten meekrijgen. Dat is allereerst zorgen voor samenhang op het gebied van leefbaarheid, zodat de betrokken organisaties optimaal en preventief kunnen samenwerken. En ten tweede moet een nieuwe minister ruimte in wet- en regelgeving bieden, zodat er regionaal maatwerk geleverd kan worden.

'Minder in hokjes'

Volgens de corporaties kan een minister voor Wonen en Leefbaarheid het sociale en fysieke domein van wonen dichter bij elkaar brengen. John Olde Olthof, directeur-bestuurder Reggewoon: “We moeten minder in hokjes van wonen, welzijn, zorg of veiligheid denken, juist de problemen in samenhang oppakken. Wij komen bij veel mensen op bezoek en zien problemen ontstaan en groter worden. We staan er bij en kijken er naar, want wij kunnen en mogen weinig", constateert Olde Olthof in de praktijk.

"Gemeenten en welzijnsorganisaties zitten soms zo strak aan regels vast dat ze alleen in actie kunnen komen als het vijf voor twaalf is. Terwijl onderzoek allang heeft uitgewezen dat investeren in welzijn zorgt voor besparing op zorg. Kortom: investeer preventief en bespaar het tienvoudige achteraf. En toch doen we het niet!"

'Meer dan stenen stapelen'

De corporaties willen van de minister voor Wonen en Leefbaarheid ook meer ruimte in wet- en regelgeving, om regionaal maatwerk te kunnen leveren. Zodat corporaties bijvoorbeeld kunnen investeren in voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid. “Wonen is zoveel meer dan stenen stapelen. Het gaat om een veilige buurt, met voorzieningen om elkaar te ontmoeten, met aandacht en zorg voor de mensen die dat nodig hebben. Als corporaties mogen we van Den Haag nauwelijks verder kijken dan stenen," aldus Olde Olthof.