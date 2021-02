Obers hotel Zwartewater helpen dagelijks bij woonzorgcentrum De Schans in Zwartsluis

Personeel van Hotel Zwartewater in Zwartsluis werkt sinds vorige week in woonzorgcentrum De Schans in Zwartsluis. Sander Frank van het hotel en Patricia Naber van De Schans zijn tevreden over de samenwerking. Ook de bewoners zijn enthousiast.

Het was halverwege december toen directeur Sander Frank een telefoontje kreeg van zorgconcern IJsselheem. "We kunnen ons voorstellen dat jullie het minder druk hebben. Wij zitten te springen om helpende handen. Kan je personeel wat voor De Schans betekenen?", klonk het aan de andere kant van de lijn. Frank was enthousiast over het voorstel. "Al moesten we het wel enkele weken naar voren schuiven, tijdens de feestdagen konden we het personeel niet missen", vertelt hij.

'Wat voorzichtiger'

Halverwege januari gingen de partijen weer om tafel en uiteindelijk rolde daar een samenwerkingsovereenkomst uit. Het hotel nam De Schans een flinke last van de schouders. "Ja, we stonden er wel om te springen. We hebben veel vrijwilligers die ons normaal gesproken ondersteunen, maar die vinden het vanwege de huidige omstandigheden ook niet heel prettig om hier over de vloer te komen. Ze zijn wat voorzichtiger, begrijpelijk natuurlijk", vertelt Naber.

Iedere dag stuurt hoteldirecteur Frank twee bedienden naar de Purperreigerlaan. "Vandaag draai ik ook een dagje mee. Er is ook nog genoeg te doen in het hotel, maar vanzelfsprekend minder dan anders. En na wekenlang achter een bureau zitten, leek het mij ook leuk om hier aan de slag te gaan", legt hij uit. "Vorige week donderdag was de eerste keer voor ons. Het was even wennen, al die nieuwe invloeden. Maar het is bovenal leuk om te doen."

Dagelijks twee obers

Om half twaalf 's morgens melden zich dagelijks twee obers. "Ze komen hier niet alleen om maaltijden uit te serveren. Vandaag is er bijvoorbeeld nog een borrelmiddag en verder doen ze spelletjes of maakt het hotelpersoneel een ommetje met bewoners. De mensen geven zelf ook aan dat ze de nieuwe gezichten erg waarderen", besluit Patricia Naber.