Van der Water vraagteken bij Heracles voor duel met 'buurman' Fortuna

In december verloor Heracles de thuiswedstrijd tegen Fortuna met 2-1. Trainer Frank Wormuth constateert dat er sindsdien veel is veranderd: "Fortuna is op dit moment een heel andere ploeg. In de laatste zes wedstrijden hebben ze twaalf punten gehaald. Ze zitten op dit moment in een fantastische fase en daarom moet ik niet meer kijken naar de thuiswedstrijd. Toen waren we veel beter, maar maakten we geen doelpunten. Nu is er een compleet andere situatie."

Spannend

"En wij hebben natuurlijk zelf ook een goede stap gemaakt", wijst Wormuth op de januarimaand, waarin Heracles tien punten pakte. "Fortuna is nu onze buurman op de ranglijst. Ik ben heel benieuwd, het kon wel eens een spannende wedstrijd worden."

Nieuwelingen nog niet mee

De nieuwste aanwinsten Melih Ibrahimoglu en Elias Sierra zitten vrijdag nog niet bij de wedstrijdselectie. Dat geldt ook voor Kasper Lunding en Navajo Bakboord, die nog niet wedstrijdfit zijn. Bakboord, die al ruim veertien maanden uit de roulatie is door een knieblessure, gaat naar verwachting volgende week zijn rentree maken in een oefenwedstrijd.

Radio

Het duel in Sittard begint vrijdag om 20.00 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.