GGD onderzoekt drugsgebruik in Dalfsen in opdracht van gemeente

Jongeren tussen de 16 en 25 jaar uit de gemeente Dalfsen kunnen vanaf deze week via een online enquête deelnemen aan een onderzoek over drugsgebruik onder jongvolwassenen. Dit onderzoek voert GGD IJsselland uit in opdracht van gemeente, om meer inzicht te krijgen in het drugsgebruik in deze groep.

"Ook in de gemeente Dalfsen zijn signalen en zorgen over het drugsgebruik onder jongeren van 16 tot en met 25 jaar", zegt Jan Uitslag. "We hebben hier geen actuele cijfers van, dus we weten niet hoeveel drugs er worden gebruikt in deze doelgroep. Hier willen we meer duidelijkheid over krijgen."

'Gericht aanpakken'

"Mocht uit het onderzoek blijken dat dit inderdaad bovenmatig speelt, dan kunnen we dit probleem gericht aanpakken. En voor een goed beeld hebben we álle jongeren nodig: of je nu wel of nog nooit drugs (hebt) gebruikt. Daarnaast biedt het onderzoek een kans om in deze lastige tijd te vragen aan de jongeren hoe het nu met ze gaat", aldus de wethouder.

De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor de gemeente, GGD IJsselland en andere organisaties die zich richten op de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen. Met de resultaten kunnen de gemeente en organisaties hun werkzaamheden beter afstemmen op de situatie van jongvolwassenen in de gemeente Dalfsen.

De uitkomsten van het onderzoek worden voor de zomer bekend gemaakt via de website van gemeente Dalfsen en GGD IJsselland.

Staphorst

In 2019 deed de GGD een onderzoek in de gemeente Staphorst naar drugsgebruik onder jongvolwassenen. 371 jongeren vulden de enquête in. Het bleek dat In Staphorst minder drugs worden gebruikt dan het landelijk gemiddelde. Tot ieders verrassing, want het beeld was dat drugs een groot probleem was. De bespreekbaarheid tussen oud en jong is lastig, zo bleek. Professionals vinden het alcoholgebruik een veel groter probleem.

Online invullen

De vragenlijst is online in te vullen en bevat onder andere vragen over eventueel eigen drugsgebruik en over drugsgebruik door mensen in de omgeving van de respondent. Deelname is anoniem. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer tien tot vijftien minuten. Deelnemers maken kans op een cadeaubon naar keuze ter waarde van 10 euro. De enquête is in te vullen via de website: www.watvindjijvandrugs.nl.